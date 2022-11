Cdm : Manchester United oublié, Cristiano Ronaldo est déchainé

Dans : Mondial 2022.

Par Adrien Barbet

Présent dans le groupe du Portugal pour disputer ça cinquième Coupe du monde au Qatar, Cristiano Ronaldo est sous le feu des projecteurs depuis son interview fracassante. Ruben Neves a rassuré tout le monde, CR7 est en mission.

Après ses récentes déclarations et son faible temps de jeu depuis l'arrivée d'Erik ten Hag à Manchester United cette saison, tous les fans portugais se demandent dans quel état d'esprit sera Cristiano Ronaldo pour la Coupe du monde au Qatar. Annoncé sur le déclin avec seulement 3 buts cette saison, CR7 n'est pas au top de sa forme et a connu de meilleures périodes au niveau de la confiance personnelle. Plusieurs médias portugais et anglais accusent le quintuple ballon d'or de mettre une mauvaise ambiance au sein de la Seleçao et de tirer l'équipe vers le bas. Mais malgré tout, un immense champion reste un immense champion. Et pour Ruben Neves, le quintuple ballon d'or sera dans les meilleures dispositions au Qatar pour réaliser une grande compétition et créer l'exploit.

Ronaldo active le mode Coupe du monde

« Est-ce que l'interview de Cristiano Ronaldo a bouleversé le vestiaire ? Je ne pense pas. Il n’y a pas de grosses tensions entre nous. Il est impossible de ne pas avoir de dispute dans un groupe de toute façon. Il y a plus de débats à l'extérieur du groupe, et dans les médias, qu’entre nous. On en a parlé, tout a été dit, et il y a maintenant une atmosphère spectaculaire. Concernant le niveau de Cristiano, je ne suis pas inquiet. Si nous sommes bons, il sera phénoménal » a confié le milieu de terrain portugais en conférence de presse. Le Portugal s'apprête à affronter le Ghana le mercredi 23 novembre avec l'ambition de décrocher le titre mondial. Un tel achèvement passera forcément par une bonne Coupe du monde. Ses partenaires y croient, reste à savoir si le joueur de 37 ans a encore les capacités de porter sa sélection et d'être brillant.