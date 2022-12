CdM : Louis van Gaal provoque Messi, il n'a pas peur

Dans : Mondial 2022.

Par Adrien Barbet

Comme lors de la Coupe du monde 2014, les Pays-Bas et l'Argentine se retrouvent en phase à élimination directe d'un Mondial, cette fois en quart de finale. Louis van Gaal a lancé les hostilités de ce match avec une pique envers Leo Messi et l'Albiceleste.

Van Gaal prépare-t-il un plan anti-Messi ? Pas impossible vue la forme du joueur du PSG, auteur de 3 buts dans cette Coupe du monde. Les Pays-Bas vont tenter de renverser l'Argentine, vendredi 9 décembre en quart de finale de la compétition. Les Bataves, toujours invaincus, sont prêts à réaliser un exploit face à l'une des équipes favorites pour remporter cette édition au Qatar. En conférence de presse, Louis van Gaal s'est exprimé sur ce choc et a laissé croire à une tactique spéciale pour stopper Lionel Messi et limiter son influence dans le jeu argentin.

Van Gaal cible les faiblesses de l'Argentine et Messi

« Vous verrez vendredi. Je ne vous le dirai pas. Messi est le joueur créatif le plus dangereux, il est capable de créer beaucoup et de marquer des buts lui-même. Mais quand il perd le ballon, il ne participe pas beaucoup, cela nous donne des chances. Je pense que nous avons de grandes chances ici. Il nous reste encore trois matchs à faire. Cela fait un an que nous rêvons de devenir champions du monde » a déclaré le technicien néerlandais, déjà présent sur le banc des Oranjes lors de la demi-finale perdue au Brésil. L'ancien coach de Manchester United se méfie de la Pulga, en mission dans cette Coupe du monde 2022 pour remporter l'unique trophée qu'il lui manque. Néanmoins, l'ancien milieu de terrain connaît les faiblesses argentines et sait que Messi n'accorde pas beaucoup d'importance aux tâches défensives. Un point sur lequel les Pays-Bas vont visiblement axer pour renverser le vainqueur de la dernière Copa America.