CdM : Les prix explosent pour France-Angleterre !

Dans : Mondial 2022.

Par Mehdi Lunay

Samedi soir, l'Equipe de France retrouvera l'Angleterre pour un quart de finale de coupe du monde de haut niveau. Sans doute le plus relevé et cela se ressent dans les prix à la revente. Certains tickets atteignent près de 12 000 euros ce qui irrite les Anglais, venus en nombre.

Deux des plus belles générations actuelles du football mondial se livreront bataille samedi pour une place en demi-finale du Mondial. Il s'agit de la France de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Hugo Lloris et l'Angleterre de Harry Kane, Jude Bellingham ou encore Phil Foden. Malgré Pays-Bas-Argentine et Croatie-Brésil aussi au programme, le duel franco-anglais représente l'affiche au sommet pour les observateurs. Autant dire que les places pour le Al Bayt Stadium d'Al-Khor seront très prisées par les supporters des deux camps mais aussi les spectateurs neutres fans de football.

Les fans anglais choqués de l'inflation du prix du billet

Les médias britanniques et notamment le Daily Mail prévoient jusqu'à 9500 supporters anglais dans l'enceinte qatarie samedi soir. Reste à trouver le précieux sésame à bon prix. Si le tarif des entrées a été jugé excessif depuis le début du tournoi, c'est sans commune mesure avec les prix pour le quart de finale France-Angleterre relevés sur les sites de revente.

Tickets for England's World Cup quarter-final with France are selling for £10,000 https://t.co/Of4Ds1tNGp — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) December 7, 2022

Selon le Daily Mail, certains tickets sont vendus aux alentours de 10 000 Livres, soit près de 12 000 euros. Un montant 28 fois supérieur au prix de base défini par les organisateurs et la FIFA en amont. Ainsi, certains fans des Three Lions lancés dans une course contre la montre tombent de haut dans la dernière ligne droite. Au lieu d'un tarif à 203 euros pour deux places en catégorie 2, ils tombent sur des places à plus de 5800 euros par exemple. Cela ne prend pas en compte le déplacement et l'hébergement, ce dernier étant rare et coûteux au Qatar. Dans ces conditions, pas facile de conserver la motivation même si le match de samedi est un moment fortement attendu des deux côtés de la Manche par les supporters français et anglais.