CdM : La Qatarstrophe continue, le Sénégal rigole

Dans : Mondial 2022.

Par Guillaume Conte

Sénégal bat Qatar 3-1

Buts pour le Sénégal : Dia (41e), Diedhiou (48e), Dieng (84e)

But pour le Qatar : Muntari (78e)

Le Sénégal a pris le meilleur sur le Qatar, offrant à l'Afrique son premier succès du Mondial. Pour le Qatar, l'élimination est déjà quasiment inévitable.

C’était déjà le match de la dernière chance pour le Qatar et le Sénégal, tous les deux battus lors du match initial. Même si le Qatar aurait pu obtenir un pénalty, c’est le Sénégal qui prenait logiquement les devants avec des buts de Dia sur une énorme erreur défensive locale (0-1, 41e), puis grâce à la tête de Diedhiou, l’ancien clermontois (0-2, 48e). Le Qatar réagissait et Mendy multipliait les prouesses pour garder les siens en tête, mais il ne pouvait rien sur la tête puissante de Muntari (1-2, 78e). Poussé par son public, les Qatariens se découvraient et le Sénégal en profitait pour assurer la victoire en contre par le Marseillais Bamba Dieng (1-3, 84e). Résultat, le Sénégal se relance et le Qatar, sauf concours de circonstances exceptionnelles, est bien parti pour dire adieu à sa compétition.