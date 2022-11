CdM : La Croatie pulvérise et élimine le Canada

Dans : Mondial 2022.

Par Hadrien Rivayrand

La Croatie bat le Canada 4-1

Buts pour la Croatie : Andrej Kramaric (36e et 70e), Marko Livaja (44e) et Lovro Majer (90e)

But pour le Canada : Alphonso Davies (2e)

Dans un match très important du Groupe F, surtout après la victoire du Maroc face à la Belgique, la Croatie a battu logiquement le Canada (4-1) ce dimanche. Pourtant, tout avait mal commencé pour les vice-champions du monde, surpris dès la deuxième minute de jeu par une belle action canadienne conclue par Alphonso Davies. Le joueur du Bayern a inscrit le seul et unique but de la nation nord-américaine en Coupe du monde. Mais par la suite, la logique a été respectée et la Croatie a vite repris la main sur le jeu... et le score. La Croatie pourra remercier Andrej Kramaric, auteur d'un doublé. Au classement, la Croatie prend seule la tête du groupe avec 4 points. Suivent le Maroc et la Belgique. Le Canada est en revanche éliminé du Mondial.