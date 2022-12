CdM : En balade face au Sénégal, l’Angleterre prévient la France

Dans : Mondial 2022.

Par Alexis Rose

Huitième de finale de la Coupe du Monde 2022 :

Stade Al-Bayt, Al-Khor (Qatar)

Angleterre - Sénégal : 3 à 0.

Buts : Henderson (38e), Kane (45e+3) et Saka (57e) pour l’Angleterre.

Malgré un début de match compliqué, l’Angleterre n’a fait qu’une bouchée du Sénégal (3-0) pour valider son ticket pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2022, où les Three Lions affronteront l’équipe de France.

Suite à une phase de poules convaincante, l'Angleterre voulait vite faire la différence contre le Sénégal, mais cela n’allait pas être le cas. Sachant que durant la première demi-heure de jeu, les Three Lions étaient même tout proches d’encaisser l'ouverture du score, mais Sarr tirait au-dessus (23e) avant que Pickford ne bloque Dia d’une main ferme (32e). En ratant ces deux opportunités, le pays africain venait de laisser passer sa chance, vu que dans la foulée, Henderson punissait les Lions de la Téranga du gauche sur un centre de Bellingham (1-0 à la 38e). Un but suivi d’un autre, Kane marquant pour la première fois en Coupe du Monde d’une frappe croisée du droit après une offrande de Foden (2-0 à la 45e+3). En deuxième période, le milieu offensif de Manchester City donnait un nouveau caviar à Saka, qui trompait Mendy d’une reprise piquée du gauche (3-0 à la 57e). Ce troisième but enterrait définitivement les derniers espoirs sénégalais.

Grâce à cette belle victoire, l’Angleterre de Gareth Southgate rejoint donc la France en quarts de finale de la Coupe du Monde 2022. Après Pays-Bas - Argentine, le deuxième choc de la phase finale de ce Mondial au Qatar opposera donc les champions du monde en titre aux finalistes déchus du dernier Euro samedi soir prochain.