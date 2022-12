Martinez humilie la France, Aston Villa s'agace

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Depuis dimanche, Emiliano Martinez savoure bien le titre de champion du monde de l'Argentine. Il a enchaîné provocations, insultes et chambrages envers Mbappé et l'Equipe de France. De quoi inquiéter Unai Emery, son entraîneur à Aston Villa, qui veut une discussion avec lui.

Cinq jours de bonheur intense pour l'Argentine depuis le titre mondial acquis au Qatar face à l'Equipe de France. On ne peut pas dire qu'Emiliano Martinez n'ait pas profité à fond du moment. Le portier argentin est inarrêtable depuis dimanche, narguant fortement les Bleus et certains joueurs en particulier. Aurélien Tchouaméni en fait partie mais c'est surtout Kylian Mbappé qui a pris cher de sa part : minute de silence, insultes, poupée à son effigie. Le joueur du PSG a été la tête de turc du portier de l'Albiceleste.

Emery va recadrer Emiliano Martinez

Une attitude crispante pour le public français, lequel n'hésite plus à faire de Martinez l'ennemi public numéro 1 à l'image d'Harald Schumacher par le passé. Le comportement d'Emiliano Martinez est aussi suivi de près par son club d'Aston Villa et par son manager Unai Emery. L'ancien entraîneur du PSG respecte la joie immense de son joueur mais il va veiller à ce que ses célébrations et ses dérapages ne se poursuivent pas chez les Villans.

🗣 "Je lui parlerai la semaine prochaine de certaines de ses célébrations"



Unai Emery prévient Emiliano Martinez (son gardien à Aston Villa). https://t.co/py5TlXZDS8 pic.twitter.com/2Irb71sD4v — RMC Sport (@RMCsport) December 23, 2022

« Quand vous ressentez une grosse émotion, c’est difficile de se contrôler. Je vais lui parler la semaine prochaine à propos de certaines de ses célébrations. Là, je respecte, il est en équipe nationale. Après il sera avec nous et cela sera notre responsabilité. On peut en parler », a t-il confié en conférence de presse ce vendredi. Un suivi et une discussion nécessaires pour ne pas jeter le trouble dans le vestiaire d'Aston Villa. Le club de Birmingham, 12e de Premier League, n'en a vraiment pas besoin alors que le maintien est encore loin d'être acquis.