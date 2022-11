CdM : Daniel Riolo choqué par le Mbappé anglais

Dans : Mondial 2022.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mardi soir, l'Angleterre a facilement disposé du Pays de Galles (3-0) à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Marcus Rashford a notamment inscrit un doublé.

L'Angleterre a assuré sa place en huitièmes de finale de la Coupe du monde en étrillant le Pays de Galles ce mardi soir. Titulaire, Marcus Rashford aura réalisé une très belle performance, prouvant toute l'étendue de sa classe. Si le plus dur reste à faire pour les Three Lions, qui affronteront le Sénégal en huitièmes de finale de la compétition, Gareth Southgate peut se féliciter du niveau de jeu affiché par Marcus Rashford, en pleine possession de ses moyens. Selon certains observateurs, le joueur de Manchester United a des faux airs de Kylian Mbappé. C'est en tout cas l'avis de Daniel Riolo, dithyrambique sur le joueur de 25 ans.

Riolo sous le charme de Rashford

Sur les ondes de RMC, le consultant n'a en effet pas tari d'éloges sur Rashford, qu'il estime avoir un potentiel hors du commun. « C'est un type qui, oui il y a eu des problèmes dans sa tête, il y a eu des trous, mais potentiellement c'est un joueur qui peut être en concurrence avec Kylian Mbappé parmi les meilleurs joueurs européens. Bien sûr que le facteur mental au très haut niveau ça compte. C'est pour ça que Kylian Mbappé est devant aujourd'hui, mais Marcus Rashford c'est fort », a notamment indiqué Daniel Riolo, qui aimerait que l'Anglais confirme tout son potentiel pour ce reste de la compétition et même après. Même son de cloche du côté de Kévin Diaz, qui souligne d'ailleurs la sobriété retrouvée de Marcus Rashford : « Mbappé est devant, mais je mets Rashford au même niveau que des Leao, des joueurs qui ont le potentiel d'être dans le top 10 mondial derrière des Mbappé et Haaland. Il ne fait plus des coupes de cheveux bizarres, ça en dit long sur l'état de concentration d'un joueur. Il est revenu à une coupe basique et je trouve qu'il est bien meilleur depuis qu'il est redevenu sobre dans sa coupe de cheveux et dans son jeu ». Voilà qui est clair.