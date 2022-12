CdM : Cristiano Ronaldo accusé dans le vestiaire portugais

Dans : Mondial 2022.

Par Hadrien Rivayrand

Le Portugal sera aux prises avec la Suisse ce mardi en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Cristiano Ronaldo sera encore de la partie, même s'il a agacé son entraîneur...

Les champions d'Europe 2016 auront fort à faire ce mardi contre la Suisse en huitièmes de finale de la Coupe du monde au Qatar. Le Portugal a récemment été surpris par la Corée du Sud et devra montrer un meilleur visage contre les Helvètes, sous peine de subir une énorme déconvenue. Et Cristiano Ronaldo est concerné, lui qui a du mal à faire la différence avec le Portugal. Pour ne rien arranger, son comportement interpelle. Contre la Corée du Sud, CR7 est sorti agacé et s'en est pris à un joueur coréen. Une attitude pas du tout approuvée par Fernando Santos qui n'est autre que son sélectionneur.

Ronaldo, un comportement à revoir !

ⓘ Este usuario quiere ver a Cristiano RONALDO campeón del mundo 🇵🇹 pic.twitter.com/teLSOnsXSg — FAN11 Futbolero🌟 (@Fan11Futbolero) November 30, 2022

En conférence de presse, le technicien lusitanien n'a en effet pas hésité à remettre Cristiano Ronaldo en place. Selon lui, le quintuple Ballon d'Or n'avait pas à agir comme il l'a fait. « On peut séparer la question en deux parties : la première : à la fin du match, je suis allé en « flash interview » et ensuite directement en conférence de presse. Ce que j'ai dit alors, je vais le répéter : sur le terrain je n'ai rien entendu, il était loin et je l'ai seulement entendu se quereller avec un Coréen, rien de plus. La deuxième partie de la question, si j'ai revu les images ? Oui. Je n'ai pas aimé du tout. Je n'ai vraiment pas aimé du tout. A partir de là, ces affaires se règlent à la maison. Elles sont réglées. Point final sur cette question, et maintenant on va se concentrer sur le match de demain », a notamment indiqué Fernando Santos, qui n'a pas eu peur de publiquement s'en prendre à sa star. Reste à savoir quel effet cela aura sur lui, alors que CR7 est particulièrement décrié depuis quelque temps. Contre l'Uruguay, Ronaldo avait d'ailleurs tenté de réclamer un but marqué par son coéquipier Bruno Fernandes...