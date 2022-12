CdM : Agression chez Raheem Sterling, absent contre la France ?

Dans : Mondial 2022.

Par Corentin Facy

Titulaire indiscutable de la sélection anglaise depuis le début de la Coupe du monde, Raheem Sterling était absent pour le match contre le Sénégal.

Absent pour raisons personnelles pour le huitième de finale de la Coupe du monde entre l’Angleterre et le Sénégal dimanche soir (3-0), Raheem Sterling n’est pas certain d’être présent pour le quart de finale contre l’Equipe de France samedi prochain. Et pour cause, l’absence de Raheem Sterling s’explique par le fait que la famille de l’attaquant de Chelsea a subi un cambriolage de la part d’hommes armés alors qu’ils étaient à leur domicile samedi soir. Logiquement sous le choc, Raheem Sterling et sa famille vont prendre du temps pour eux après cet épisode traumatisant. Le sélectionneur anglais Gareth Southgate a d’ores et déjà fait part de son soutien à son attaquant en lui indiquant qu’il pouvait prendre tout le temps qui lui était nécessaire et qu’il reviendrait au Qatar -ou pas- quand il jugera qu’il s’agit du bon moment.

La famille de Sterling victime d'un cambriolage

En attendant, l’incertitude plane sur la présence de l’attaquant de l’Angleterre et de Chelsea pour le quart de finale de la Coupe du monde contre l’Equipe de France, samedi à 20 heures. Pour rappel, l’attaque britannique était composée de Kane, Foden et Saka face au Sénégal dimanche soir. Malgré l’absence d’un titulaire indiscutable en la personne de Sterling, la sélection des Three Lions a tout de même été performante face au Sénégal avec trois buts inscrits. Reste que l’absence de Sterling serait un handicap considérable pour l’Angleterre contre la France au vu du talent mais surtout de l’expérience du très haut niveau de l’ancien joueur de Manchester City. Une absence qui profite principalement à Foden, lequel n’était pas titulaire au début du tournoi et qui a profité du turn-over au troisième match puis de l’absence de Sterling en 8es de finale pour accumuler du temps de jeu et désormais postuler à une place dans le onze anglais face à l’Equipe de France samedi soir.