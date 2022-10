CdM 2022 : Premier coup dur pour le Brésil !

Dans : Mondial 2022.

Par Mehdi Lunay

Samedi, lors de Tottenham-Everton, l'attaquant des Spurs Richarlison a été touché au mollet gauche. Au vu de son émotion et des béquilles qu'il avait en sortant du stade, l'inquiétude est de mise à un peu plus d'un mois de la coupe du monde au Qatar.

Il n'est jamais agréable de se blesser quand on est footballeur professionnel mais on préfère parfois que cela nous touche à certains moments plutôt qu'à d'autres. Ce début d'automne 2022 apparaît comme peu propice à un bobo, bénin ou plus grave. En effet, dans un peu plus d'un mois débute la coupe du monde 2022 au Qatar. Se blesser maintenant peut signifier déclarer forfait pour l'évènement, un crève-cœur pour tous les participants mais peut-être encore plus quand on est dans une sélection favorite. C'est déjà arrivé au Français N'Golo Kanté, au Néerlandais Georginio Wijnaldum et à l'Anglais Reece James notamment. Et si la prochaine victime jouait aussi en Angleterre et se prénommait Richarlison ?

Repos et IRM, Richarlison proche de dire adieu au Qatar ?

L'attaquant de la Seleçao et de Tottenham s'est allongé sur la pelouse du Tottenham Hotspur Stadium samedi soir lors de la réception de son ancien club Everton. Il était touché au mollet gauche et a été immédiatement sorti par Antonio Conte. Le verdict des médecins n'est pas encore connu mais le joueur était très triste à la sortie du stade, conscient de voir peut-être s'envoler son rêve de Mondial. Le passage de Richarlison en zone mixte, en béquilles et en larmes, n'a pas du rassurer le sélectionneur brésilien Tite. Le joueur des Spurs a essayé de rester optimiste au micro d'ESPN.

De muletas, Richarlison chora e fala de lesão que pode atrapalhar 'sonho' de Copa: 'Até para andar dói' #FutebolNaESPN #PremierLeagueNaESPN #ESPNnoStarPlus https://t.co/hDIeZVEtmP — ESPN Brasil (@ESPNBrasil) October 15, 2022

« C’est un peu difficile de parler. Tout est si proche, il reste environ un mois avant mon rêve. On se prépare et on travaille tous les jours que rien de grave n’arrive. Malheureusement, aujourd’hui j’ai eu cette blessure. Maintenant je vais devoir attendre et suivre un traitement pour pouvoir récupérer le plus vite possible. J'ai déjà subi une blessure de ce genre, mais j'espère pouvoir guérir le plus vite possible. Même marcher me fait mal, mais je dois rester positif dans ma tête pour pouvoir être au Qatar », a t-il indiqué d'un ton grave. Face à l'inquiétude exprimée par son joueur, Antonio Conte s'est voulu plus rassurant. Il a précisé que son joueur avait besoin de repos et passerait un IRM dans les prochains jours. Il ratera le déplacement à Manchester United mercredi en attendant plus d'informations sur la blessure. S'il venait à rater le Mondial, ce serait un coup dur pour le Brésil mais surtout pour le joueur, en forme et proche d'être dans les 23 Brésiliens venus chercher la sixième étoile du pays au Qatar.