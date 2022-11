CdM 2022 : Le Canada victime d'un hold-up de la Belgique

Dans : Mondial 2022.

Par Mehdi Lunay

Coupe du monde, groupe F, 1ère journée

Ahmed bin Ali Stadium (Al Rayyan)

Belgique-Canada 1-0

But : Batshuayi (44e)

Longtemps empruntée face à une vaillante équipe canadienne, la Belgique a réussi l'essentiel en gagnant 1-0. Suffisant pour prendre seule la tête du groupe F.

Le Canada a été mal payé. Pour son premier match de coupe du monde en 36 ans, les Canucks prenaient à la gorge les Diables Rouges. Ils obtenaient même un penalty après une main de Carrasco. Mais, Alphonso Davies butait sur Thibaut Courtois (11e). Derrière, les Canadiens ont multiplié les occasions et les tirs mais avec une trop grande imprécision. La Belgique était plus clinique et frappait avant le repos. Alderweireld trouvait magnifiquement Batshuayi, lequel ne manquait pas son face-à-face avec Borjan. Malgré une très grande présence dans le camp belge, les Canadiens ne revenaient jamais et devaient céder non sans regrets. Sans être convaincante loin de là, la Belgique démarre bien son Mondial et prend la tête du groupe.

Classement groupe F :

1 Belgique 3 pts

2 Maroc 1 pt

3 Croatie 1 pt

4 Canada 0 pt