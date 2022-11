France-Brésil en finale sur TF1, Grégoire Margotton en rêve

Dans : Mondial 2022.

Par Adrien Barbet

À l'heure où tout le monde essaye de pronostiquer la finale de la Coupe du monde, Grégoire Margotton s'est également prêté au jeu de la finale rêvée avec le remake d'un match de légende.

La Coupe du monde 2022 débute ce dimanche 20 novembre avec le match d'ouverture entre l'hôte de la compétition, le Qatar et l'Équateur. L'Équipe de France fera elle son entrée dans la compétition le 22 novembre, comme il y a quatre ans, contre l'Australie, avant de défier le Danemark, bourreau des Bleus en Ligue des Nations et équipe surprise de l'Euro 2021 puis la Tunisie le 30 novembre pour le dernier match de la phase de groupes. Si la France se qualifie pour la suite de la compétition, elle affrontera le premier ou le deuxième du groupe C, composé du Mexique, de la Pologne, de l'Arabie Saoudite et surtout de l'Argentine, adversaire des Bleus en huitième de finale de la Coupe du monde 2018. Une affiche de rêve, mais pour Grégoire Margotton, ce n'est pas ce match qu'il souhaite voir en priorité, surtout concernant la finale de la compétition.

Margotton rêve d'un nouveau France-Brésil en finale

Grégoire Margotton était de passage sur la radio de France Info pour la promotion de son documentaire « Rennaissance Une décennie bleue » qui retrace le parcours du football français de Knysna jusqu'à la reconstruction de la sélection par Didier Didier Deschamps pour aller jusqu'au sacre en Russie. Le célèbre commentateur des matchs de l'Équipe de France, qui ne veut plus entendre parler du fameux "second poteau Pavard" tellement cela lui a été rabâché, a donné sa finale de rêve pour cette 22e édition de la Coupe du monde. Margotton rêve d'un France-Brésil en finale. Comme en 1998 où les Bleus avaient été champions du monde, au Stade de France. Un match au sommet avec Mbappé contre Neymar qui est possible si le Brésil et la France terminent respectivement premiers de leur groupe et écartent les autres adversaires. Les deux sélections pourront alors s'affronter en finale du mondial.