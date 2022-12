Cristiano Ronaldo viré, sa femme choque le Portugal

Dans : Mondial 2022.

Par Claude Dautel

La présence de Cristiano Ronaldo sur le banc de touche au coup d'envoi de Portugal-Suisse a fait du bruit. Et la famille de CR7 n'a pas masqué sa colère, même si la sélection portugaise n'a pas eu besoin de la star pour facilement faire la différence.

Tout comme Erik ten Hag l’a fait à Manchester United, Fernando Santos a décidé de fâcher les centaines de millions de fans de Cristiano Ronaldo en laissant le quintuple Ballon d’Or sur le banc des remplaçants au coup d’envoi du huitième de finale de la Coupe du Monde entre le Portugal et la Suisse. Et hélas pour les supporters de CR7, les faits ont donné raison au sélectionneur portugais, Pepe et ses coéquipiers mettant à genou la formation suisse avant même que Cristiano Ronaldo n’entre en jeu. Ce choix ayant été payant, personne ne peut reprocher le choix de Fernando Santos. Mais dans les tribunes du stade qatari, cela grognait fort concernant cette mise au placard de la star mondiale. Et notamment la compagne de Cristiano Ronaldo, qui tout en montrant sa plus belle robe à ses followers sur Instagram, a envoyé un message peu courtois à destination du coach du Portugal.

La femme de Cristiano Ronaldo furieuse

Georgina Rodriguez n’a pas du tout apprécié de voir Cristiano Ronaldo sur le banc de touche et elle a glissé un gros tacle bien senti à Santos dans un message aimé par près de 3,7 millions de ses followers. « Pendant que les 11 joueurs chantaient l'hymne, tous les objectifs étaient tournés vers toi. Quel dommage de ne pas avoir pu profiter du meilleur joueur du monde pendant les 90 minutes du match. Le public n'a pas cessé de te réclamer et de crier ton nom. J'espère que Dieu et ton cher ami Fernando nous permettront de vibrer un match de plus avec toi », a lancé la compagne et mère des enfants de Cristiano Ronaldo, qui n’a pas été la seule dans la famille de CR7 à se plaindre du traitement accordé au joueur portugais.

Elma Aveiro, la soeur de Cristiano Ronaldo a également décidé de faire entendre sa voix et faire part de sa colère face au choix tactique du sélectionneur national. « Oui Ronaldo est éternel, oui Ronaldo ne jouera pas toujours, malheureusement, il ne marquera plus de buts maintenant, il est vieux, le Portugal n'a pas besoin de Ronaldo. Ce sont des conversations que nous avons entendues. Tout ce qu'il a fait avant, ça n'a pas d'importance, tout ce qu'il a fait a été oublié. Maintenant, ils disent qu’ils sont désolés et ils n'ont plus besoin de lui. Je note tout cela, et nous en parlerons plus tard (...) C’est une honte de faire subir cette humiliation à un homme qui a tant donné, mais je verrai cela plus tard », a prévenu la soeur de Cristiano Ronaldo, qui promet du sport à ceux qui ont osé égratigner la star du Portugal.

Prestes a iniciarmos a nossa campanha na maior competição do Mundo. Uma aventura que desejamos longa e repleta de sucessos, de forma a elevarmos bem alto o nome e a bandeira do nosso país. Queremos encher todos os portugueses de orgulho e alegria. Não há impossíveis! Força 🇵🇹🙏🏽💪🏽 pic.twitter.com/GhfbIM5UDo — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 23, 2022

Sur les réseaux sociaux, la bataille entre pro et anti Ronaldo a tourné court, la masse des fans de CR7 prenant le dessus. Et si pour l'instant, Piers Morgan, journaliste anglais et désormais attaché de presse de la star portugaise, n'a pas réagi à cette décision de Fernando Santos, il a tout de même fait un dernier rêve. « Je veux que l'Angleterre remporte la Coupe du monde, mais si ce n'est pas le cas, j'aimerais voir Cristiano Ronaldo soulever le trophée », a précisé le journaliste anglais, qui pourrait bien voir la France et le Maroc le faire pleurer le week-end prochain. Aucun joueur n'est éternel, et pour Cristiano Ronaldo cette année 2022 semble être celle du chant du cygne.