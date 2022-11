Mondial 2022 : Ben White quitte l'Angleterre

Dans un communiqué, l'équipe d'Angleterre a annoncé que Ben White, le joueur d'Arsenal, quittait le Qatar afin de rentrer immédiatement à Londres pour des raisons personnelles.

« Ben White a quitté le camp d'entraînement anglaise d'Al Wakrah et est rentré chez lui pour des raisons personnelles. Le défenseur d'Arsenal ne devrait pas revenir dans l'équipe pour le reste du Mondial. Nous demandons que la vie privée du joueur soit respectée en ce moment », indique la Fédération anglaise au sujet du défenseur international d’Arsenal qui ne peut pas être remplacé dans le groupe de Southgate.

We're all with you, Ben ❤️