A 10, le Maroc dévore le Portugal et entre dans l'histoire !

Dans : Mondial 2022.

Par Claude Dautel

Mondial 2022

Quart de finale

Al Thumama Stadium (Doha)

Maroc bat Portugal : 1 à 0

But : En-Nesyri (42e) pour le Maroc

Tout comme avant d’affronter la Belgique ou l’Espagne, le Maroc n’avait pas les faveurs des pronostics avant de défier le Portugal ce samedi pour le premier quart de finale d’un Mondial dans son histoire. Et c’est peu dire que l’équipe de Regragui n’était pas impressionnée au moment du coup d’envoi, et cela même si les Portugais restaient sur un carton face à la Suisse. Dans une première mi-temps très équilibrée, les deux formations se neutralisaient, jusqu’à ce que sur un centre d’Attiat-Allah, En-Nesyri profite d’une grosse bourde de Diogo Costa, auteur d’une sortie aérienne totalement ratée, pour ouvrir le score juste avant la pause (1-0, 42e).

Cristiano Ronaldo entre, Cheddira expulsé

المستحيل ليس مغربيا ولن يكون أبدا مغربيا....

نهاية المقابلة بفوز المنتخب الوطني على منتخب البرتغال والتأهل إلى نصف نهائي المونديال 🤯🤩#DimaMaghrib 🇲🇦 #TeamMorocco #FIFAWorldCup @pumafootball pic.twitter.com/ADEBLNEelc — Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 10, 2022

Au retour des vestiaires, Santos décidait de lancer Cristiano Ronaldo, conscient que la défense marocaine était un vrai coffre-fort depuis le début du Mondial. Le pressing du Portugal s’intensifiait, avec quelques grosses occasions, mais les Lions de l’Atlas s’accrochaient à leur avantage au score et les minutes filaient, laissant quelques possibilités pour des contres au Maroc. Encore une fois, Bouno sortait les arrêts qu’il fallait, à l’image de cette parade d’une main sur un tir de Joao Felix (83e). A force de pousser encore et toujours, CR7 et ses coéquipiers avaient de plus en plus de mal à faire la différence, Cristiano Ronaldo butant lui aussi sur le portier marocain (90e+1). Dans le temps additionnel, Cheddira était expulsé suite à une faute sur Joao Felix (90e+3), et le Maroc était évidemment encore plus sous tension. Aboukhlal avait l’occasion de tuer le suspense, mais le joueur marocain perdait son duel et laissait le Portugal en vie dans une fin de match totalement démente. Le Maroc tenait sa qualification pour le dernier carré de la Coupe du Monde, la première d'une équipe africaine, et attend désormais de savoir si ce sera contre la France ou l'Angleterre.