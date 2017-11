Real Madrid : Zizou exige 3 renforts... et rêve de Mauro Icardi !

Dans : Mercato, Liga.

Malgré la victoire sur Malaga samedi soir (3-2), le Real Madrid n’est pas encore guéri. Surtout, l’équipe dirigée par Zinedine Zidane est toujours quatrième, loin derrière le FC Barcelone.

Devant cette situation sportive compliquée, la direction merengue pourrait être tentée de recruter au mercato hivernal. C’est bien connu, quand les résultats ne sont pas au rendez-vous à Madrid, le carnet de chèques est souvent utilisé comme cache-misère. Et le mois de janvier 2018 devrait confirmer cette règle chère à Florentino Pérez selon les informations de Marca.

Effectivement, Zinedine Zidane pourrait réclamer trois renforts dans les prochaines semaines selon le quotidien espagnol. Régulièrement blessé, Keylor Navas (30 ans) agace en interne. Ses prestations sont abouties mais la récurrence de ses pépins physiques pourrait pousser le Real à recruter un gardien cet hiver. De plus, un défenseur central pourrait également être recruté. Et pour cause, Pepe n’a pas vraiment été remplacé cet été. Surtout, c’est un avant-centre de classe mondiale qui pourrait débarquer…

Icardi futur concurrent de Benzema en attaque ?

Karim Benzema (buteur samedi contre Malaga) semble retrouver la confiance en même temps que le chemin des filets. Mais l’international français (81 sélections) n’a pas de doublure et un nom revient avec insistance au Real, celui de Mauro Icardi. L’Argentin de l’Inter Milan n’a pas disputé la Ligue des Champions cette saison et l’Inter Milan ne le bloquera pas en cas d’offre conséquente. Reste désormais à voir si les deux clubs sont sur la même longueur d’onde concernant le tarif du buteur de 24 ans.