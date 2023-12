Rabiot va surprendre au mercato, un homme a tout changé

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

En fin de contrat en juin prochain et annoncé sur le départ, Adrian Rabiot pourrait contre toute attente, rester à la Juventus de Turin. Un homme est à l'initiative de ce choix du Français.

D'abord critiqué puis adulé, le passage d'Adrien Rabiot à la Juventus aura été semé de hauts et de bas. Dernièrement, l'ancien joueur du PSG fait l'unanimité au sein de la formation italienne, où il a même hérité du brassard de capitaine en l'absence de Danilo. Preuve de son importance au sein des Bianconeri et de la confiance que lui accorde Massiliano Allegri. Toutefois, Rabiot arrive à la fin de son contrat et ne manque pas de prétendants pour le recruter lors du mercato, notamment Paris qui a cruellement besoin d'un milieu de terrain pour se renforcer. Le joueur de 28 ans a l'occasion de retourner dans son club formateur mais la Juventus ne compte pas se laisser faire, encore moins Allegri qui fait tout pour convaincre le vice-champion du monde de prolonger à Turin.

Rabiot courtisé, Allegri le fait rester à la Juventus

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Adrien Rabiot (@adrienrabiot_25)

D'après les informations de La Gazzetta dello Sport, Adrien Rabiot devrait rester une année supplémentaire, en dépit de l'intérêt des clubs anglais. La principale raison de ce choix est sa bonne relation avec Massimiliano Allegri. La saison passée, le Français a réalisé le meilleur exercice de sa carrière avec 12 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées. Désormais indiscutable à la Juventus comme en équipe de France, Rabiot s'impose comme l'un des meilleurs joueurs au monde à son poste. L'international français (42 sélections) est conscient que sa bonne forme est aussi due à la confiance que Massimiliano Allegri lui offre. Adrien Rabiot pourrait ainsi rester à la Juventus de Turin grâce à l'entraîneur italien, qui a notamment remis la Vieille Dame sur le devant de la scène en Serie A.