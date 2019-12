PSG : Eriksen à Paris, l'énorme affaire à 0 euro

Dans : Mercato.

Habitué ces dernières années à dépenser de grosses sommes pour attirer des joueurs, le PSG pourrait faire venir en Ligue 1 un des meilleurs joueurs de Premier League gratuitement.

Libre en juin prochain, Christian Eriksen risque d'être l'attraction numéro 1 du mercato hivernal. Le milieu de terrain de Tottenham pourra, à partir du 1er janvier, discuter avec tous les clubs, dont le PSG. Nouvel entraîneur des Spurs, José Mourinho a pourtant relancé le « suspens » concernant son futur, il y a quelques jours, avec une déclaration dont il a le secret. « Je connais son avenir. En tout cas, je pense le connaître, car sa communication avec moi est totalement ouverte et honnête. On se fait confiance. La seule chose que je peux donc vous dire est que je sais ce qu’il va faire. Mais je ne serai pas celui qui en parlera », avait déclaré l'entraîneur portugais.

Un achat à « paramètre zéro », spécialité de la Juventus ces dernières saisons, avec notamment le recrutement d'Adrien Rabiot l'été dernier, qui s'est positionnée sur le cas du Danois de 27 ans. Un club de plus qui se positionne sur le joueur, et qui va donc concurrencer le PSG, qui s'intéresse à Christian Eriksen depuis quelques temps comme le confirme le média italien Tuttomercatoweb. D'après ce dernier, la concurrence s'annonce féroce avec, en plus de la Juventus, le Real Madrid qui souhaite enrôler le joueur, et ce depuis plusieurs mois.