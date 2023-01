Olivier Giroud, une offre ridicule tombe

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

Orphelin d'un avant-centre depuis le départ de Cristiano Ronaldo avant la Coupe du monde, Manchester United est en recherche d'un renfort offensif. Le club anglais tente le coup avec Olivier Giroud.

Le mercato hivernal a ouvert ses portes il y a quelques jours et Manchester United s'active déjà pour trouver le remplaçant de CR7, parti s'exiler à Al-Nassr. Les Red Devils ont absolument besoin de recruter un attaquant. Manchester United a plusieurs échéances à venir avec l'Europa League et l'objectif de terminer dans le top 4 de la Premier League, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Si les dirigeants anglais souhaitent faire venir Joao Felix à Old Trafford, le transfert du Portugais est compliqué. Manchester veut l'attaquant en prêt pour les 6 prochains mois mais l'Atletico Madrid exige 20 millions d'euros pour laisser partir le joueur de 23 ans. United pourrait se retourner vers Olivier Giroud pour combler un vide sur le front de l'attaque.

Manchester United jette son dévolu sur Giroud

Selon les informations du Times, si Manchester United ne parvient pas à convaincre l'Atletico Madrid pour le prêt de Joao Felix, Olivier Giroud sera la priorité du club. Auteur de 14 buts cette saison dont 4 en Ligue des Champions avec le Milan AC, l'attaquant français est toujours aussi décisif. Passé par Arsenal puis Chelsea, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France (53 buts) a inscrit 90 buts dans le championnat anglais entre 2012 et 2021. Le buteur de 36 ans connaît parfaitement la Premier League. En fin de contrat en juin prochain, Giroud n'a toujours pas prolongé avec les Rossoneri, malgré la volonté des dirigeants italiens de conserver l'ancien joueur de Montpellier. Reste à savoir si Olivier Giroud acceptera de rejoindre Manchester United en prêt jusqu'à la fin de la saison. Une offre qui n'a pas vraiment de sens, ni pour le Milan AC qui se priverait d'un joueur important, ni pour l'international français, qui se retrouverait sans club en fin de saison.