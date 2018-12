Mercato : Un coup tordu dangereusement imaginé par Ben Arfa ?

Dans : Mercato, Rennes, Ligue 1.

Cet été, le Stade Rennais a fait le nécessaire pour convaincre Hatem Ben Arfa de s’y engager durant le mercato.

Pourtant, le dossier n’était pas simple pour le club breton, qui a notamment été confronté à la concurrence de l’OGC Nice. Mais les efforts d’Olivier Letang ont payé pour s’offrir l’ancien joueur du Paris Saint-Germain. Auteur de deux buts depuis la prise de fonction de Julien Stéphan, l’attaquant formé à l’Olympique Lyonnais retrouve le moral. Mais il y a encore quelques jours, il envisageait clairement de quitter le Stade Rennais au mercato hivernal selon Le Parisien. Les fans du Stade Rennais l’ont compris : avec Ben Arfa, ils disposent d’un joueur au talent unique. Mais au caractère totalement imprévisible, ce qui pourrait faire des dégâts à l'avenir...

Un départ cet hiver, Ben Arfa y a pensé

« Certaines décisions de Sabri Lamouchi l’ont profondément agacé, comme sa mise sur le banc à Caen le 3 novembre ou sa sortie précoce contre Montpellier trois semaines plus tard. A tel point que Ben Arfa a, un temps, songé à partir dès cet hiver. « Mais il est conscient du lourd investissement effectué par Rennes et il a envie de le leur rendre, de participer à l’histoire de ce club », assure son entourage (…) Le courant passe entre Stéphan et Ben Arfa. Le technicien en a tout de suite fait son pion essentiel, l’a placé dans une position claire (en numéro 10 dans un 4-2-3-1) et ça paye » explique le quotidien francilien. Un départ ne semble donc plus à l’ordre du jour… pour l’instant. Car avec Hatem Ben Arfa, difficile de prévoir ce qui va se passer dans les prochaines semaines.