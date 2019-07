Mercato : L'Europe s'arrache le flop Mariano Diaz

Dans : Mercato, Liga, OL.

Recruté par le Real Madrid en provenance de l’Olympique Lyonnais il y a un an en échange de 21 ME, Mariano Diaz n’a pas convaincu grand monde dans la capitale espagnole. Le retour de Zinedine Zidane et le recrutement de joueurs offensifs tels que Luka Jovic et Eden Hazard devraient le convaincre de s’en aller au mercato. Mais que l’ancien Lyonnais se rassure, sa cote reste très élevée sur le marché des transferts. Aussi bien en Angleterre qu’en Italie, deux championnats dans lesquels il n’a encore jamais évolué.

A en croire les informations de Gianluca Di Marzio, l’AS Roma cible notamment Mariano Diaz pour renforcer son attaque. Un dossier tout de même compliqué en raison du salaire important de l’Espagnol (environ 6 ME par an). Des émoluments qui n’effraient en revanche pas Arsenal, qui s’est également mis sur la piste de l'ancien buteur Lyonnais selon le Daily Star. Et contrairement à Rome, les Gunners sont enclins à proposer une offre d’achat et non de prêt. La somme de 20 ME est évoquée par le quotidien londonien, en attendant de voir si tout cela se confirme au mercato.