Mercato : L'Atlético Madrid craque pour cette révélation de L1 !

Blessé depuis un mois, Youcef Atal était de retour contre Strasbourg (1-0), dimanche après-midi à l'Allianz Riviera.

Et le polyvalent défenseur de l’OGC Nice a tout changé pour l’équipe de Patrick Vieira, redonnant du dynamisme à celle-ci contre les Alsaciens. La preuve, l’Algérien, positionné plus haut que d’habitude sur le terrain, a marqué le but de la victoire pour les Aiglons. Et sa progression ne laisse personne indifférent, aussi bien au sein du club… qu’en Europe. Ainsi selon Nice-Matin, un cador européen a d’ores et déjà noté son nom sur ses tablettes en vue de la saison prochaine.

« Selon nos informations, l’Atlético Madrid, qui fait toujours confiance à Juanfran (34 ans) et visait Djibril Sidibé cet été, pense fort à Atal pour la saison prochaine. Sa prestation d’hier n’a sans doute pas fait décliner sa cote sur le marché des transferts » explique le quotidien national. Reste qu’il n’a pas été dans les habitudes de Nice ces dernières années de vendre ses joueurs après une seule saison. Mais les départs de Jean-Pierre Rivère et de Julien Fournier ont modifié la stratégie des investisseurs azuréens, et un transfert est donc possible cet été au mercato pour Youcef Atal.