Mercato : Barça, PSG… Coutinho lance son mercato hivernal

Dans : Mercato, PSG, Liga, Premier League.

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Liverpool a terminé sa phase de groupes sur un énorme carton (7-0) face au Spartak Moscou mercredi.

Grand artisan de cette démonstration, Philippe Coutinho (25 ans) en a profité pour inscrire un triplé. Une performance qui n’a pas dû échapper à ses prétendants. A commencer par le FC Barcelone qui, malgré l’échec de cet été, considère toujours le milieu offensif comme sa priorité. Pendant ce temps-là, d’autres formations comme le Paris Saint-Germain et le Real Madrid se tiendraient à l’affût pour le Brésilien, totalement ouvert à un départ au mercato hivernal.

« Je ne sais pas où sera mon avenir, a réagi Coutinho. On verra en janvier ce qu’il se passera en janvier. Je ne sais pas s’il y aura une offre. Je suis à Liverpool et j’ai toujours fait de mon mieux quand j’ai eu l’opportunité de jouer, en respectant le maillot et les supporters. L’été dernier, j’ai reçu une offre de travail comme cela se produit pour tout employé et j’étais intéressé. Depuis que je suis resté, j’ai joué avec implication et désir. » L’ancien joueur de l’Inter Milan réclamerait presque un bon de sortie pour récompenser son bon état d’esprit...