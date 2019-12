Mercato : Bale-James contre Pogba, l'offre XXL du Real Madrid ?

Dans : Mercato.

Pour parvenir à un accord avec Manchester United pour faire signer Paul Pogba, le Real Madrid veut proposer Gareth Bale et James Rodriguez dans le deal plus de l'argent. Le mercato s'annonce chaud.

C’est une évidence, Zinedine Zidane est toujours déterminé à faire venir Paul Pogba au Real Madrid, le coach français des Merengue n’étant pas parvenu à ses fins lors du dernier mercato estival. Mais ce dimanche, l’Express affirme que pour parvenir à un accord avec les dirigeants de Manchester United, Florentino Perez pourrait sortir de très gros atouts. Car le club espagnol envisage tout simplement de mettre Gareth Bale et James Rodriguez, deux joueurs dont Zizou ne veut plus, dans la balance afin d’obtenir l’accord d’Ed Woodward et d’Ole Gunnar Solskjaer. Et cette opération ne serait pas repoussée au mercato d’été 2020, mais dès le prochain mois de janvier.

Pour l’instant, c’est le silence absolu du côté de Paul Pogba, qui est actuellement de retour de blessure et pourrait rejouer avant la fin de l’année, mais nul doute que cette opération pourrait permettre au cas du joueur français d’évoluer. Présent hier dans les tribunes de l'Etihad Stadium, où il a assisté à la victoire de Manchester United dans le derby face à Manchester City, le champion du monde français préfère laisser faire les deux clubs, même si forcément l'idée d'un départ pour le Real Madrid le chatouille depuis longtemps. Et ce deal avec James Rodriguez et Gareth Bale peut éventuellement faire bouger les lignes et accélérer une telle opération.