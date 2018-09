Mercato : Arsenal s'excite devant une fusée de Ligue 1 à 50 ME

Dans : Mercato, Rennes, Premier League.

Au cœur de l’attaque prometteuse du Stade Rennais, Ismaïla Sarr confirme à chaque match sa capacité à marquer, et à faire très mal aux défenseurs adverses.

L’attaquant sénégalais avait fait l’objet d’un gros investissement de la part du club breton lors de l’été 2017, puisque 17 ME hors bonus avaient été mis sur la table pour le faire venir de Metz. Sa valeur a désormais plus que doublé, puisque la presse anglaise fait état de l’intérêt de formations comme l’Inter Milan et Arsenal pour l’international sénégalais. Une offensive est même attendue dès le mois de janvier de la part du club londonien, car Unai Emery aurait tout de même complètement craqué sur l’attaquant rennais.

Mais si The Mirror évoque une possible première offre à 25 ME, cela risque bien de ne pas faire trembler le club breton. L’été dernier, l’agent d’Ismaïla Sarr laissait entendre que Rennes pourrait difficilement lâcher son ailier supersonique pour une somme n'atteignant pas 50 ME. Il faut dire que les « Rouges et Noirs » ont eu beaucoup de mal à digérer le départ d’Ousmane Dembélé pour Dortmund contre seulement 15 ME hors bonus, et ils ne comptent pas se faire à nouveau avoir avec un joueur sous contrat jusqu’en juin 2021.