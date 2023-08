Le dossier Doku s'affole, le Barça débarque

Avec le probable départ d'Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain, le FC Barcelone va avoir besoin de trouver un remplaçant au Français. Pour pallier son départ, le géant Catalan pense à Jérémy Doku, déjà courtisé par Manchester City.

Auteur de 7 buts et de 4 passes décisives la saison dernière, Jérémy Doku a réalisé la meilleure saison de sa carrière, en termes de statistiques. Dans les faits, le virevoltant ailier du Stade Rennais a du mal à rester constant lors des matchs et fait souvent preuve d'excès d'individualismes. Néanmoins, le talent de l'international belge (14 sélections) reste impressionnant, mais à polir. Ça tombe bien car Manchester City souhaite trouver un joueur dans ce mercato estival pour remplacer Riyad Mahrez, parti en Arabie saoudite. Un joueur capable de faire des différences comme l'Algérien. Le profil de Jérémy Doku plaît à Pep Guardiola mais également au FC Barcelone. Selon les informations de Sacha Tavolieri, les Catalans éprouvent un réel intérêt pour recruter le joueur de 21 ans si Dembélé rejoint le PSG.

🔵⚪️ #ManchesterCity's the most concrete possibility for Jeremy #Doku at this moment. Talks are 🔛 & intensified this week but NO offer, NO negociations as of now with Stade Rennais. #SRFC

🔴🔵 #FCBarcelona following the Skyblues just behind for the Belgian Red Devil with a… pic.twitter.com/SDeIG0xMD9