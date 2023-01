Cristiano Ronaldo humilié, son sauveur est Français

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Cristiano Ronaldo a été présenté à Al-Nassr, le club saoudien où il a signé la semaine dernière. Un transfert qui a étonné, parfois déçu certains observateurs. Ce n'est pas le cas de Jérôme Rothen qui estime que CR7 fait le bon choix pour lui comme pour le football.

Ce mardi soir, le rêve est devenu réalité pour les supporters d'Al-Nassr. Le club de Riyad a vu débarquer dans ses rangs un certain Cristiano Ronaldo, l'un des deux joueurs majeurs de ces 15 dernières années avec Lionel Messi. L'engouement n'était pas le même en Europe chez certains journalistes ainsi que chez des fans du joueur portugais. Surpris par ce transfert, ils sont déçus de voir CR7 quitter l'Europe pour signer dans un championnat de seconde zone comparé aux ligues européennes. Une déception que ne ressent pas du tout Jérôme Rothen.

Bravo Cristiano ! Rothen heureux du transfert de CR7

Au contraire, le consultant de RMC approuve totalement le choix de la star portugaise. Dans son émission Rothen s'enflamme, il a balayé d'un revers de main les critiques. Pour lui, ce transfert de Ronaldo est un bienfait pour le développement du football. « Nous ne sommes pas dans la tête de Cristiano Ronaldo, il a encore envie de jouer au football. Il est encore très affûté physiquement. L'arrivée de Cristiano Ronaldo, c'est pour aussi développer le football en Arabie saoudite, c'est une marque à lui tout seul. L'objectif, c'est que tout le monde en parle. Juste avec sa signature, le compte du club est passé à des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, c'est la preuve que cela marche au niveau du marketing », a t-il développé.

🗣 @RothenJerome réclame du respect pour Cristiano Ronaldo, officiellement présenté à Al Nassr ce mardi : "Respectons au moins Cristiano Ronaldo, sa carrière et ses choix !" #rmclive pic.twitter.com/fU1NBW49Dw — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) January 3, 2023

Et, pour ceux qui en doutaient, c'est même un choix intelligent pour le joueur selon Rothen. « Au niveau sportif, il ne faut pas dire n'importe quoi, il ne va pas là-bas pour nous impressionner. Il faudra minimiser ses performances parce que cela ne sera pas la même opposition mais il n'est pas là pour ça. Respectons au moins Cristiano Ronaldo, sa carrière et ses choix. C'est une légende du football. Cela dépasse le cadre sportif. Je le félicite encore de nous montrer qu'il peut encore jouer deux ans et de nous faire vivre des émotions. Regardez sa présentation, vous ne pensez pas qu'il a eu de l'adrénaline ? Je dis: bravo Cristiano ! », a t-il encensé soulignant que CR7 avait rarement pris de mauvaises décisions dans sa carrière, à part peut-être son retour à Manchester United.