L'entraîneur du Stade de Reims a tourné à la blague les révélations sur son intérêt pour Sunderland. Mais l'attitude de Will Still passe mal.

Will Still est très habile dans sa communication, et le technicien rémois a réussi à faire sourire lorsque, réagissant à des contacts très avancés avec le club anglais de Sunderland, il a reconnu qu’ayant une fiancée à Londres, cela justifiait ses visites en Angleterre. Le coach belge a donc éloigné ce sujet, même si certains supporters du Stade de Reims n’ont pas réellement apprécié cette situation, et la possibilité de voir Will Still partir aussi vite, alors même que son travail est loué par tout le monde. Journaliste pour RMC, Christophe Cessieux ne trouve, lui, aucune excuse à l'attitude de Still et estime que ce dernier a un comportement totalement indigne de sa fonction à Reims.

Reims ne peut pas compter sur Will Still

🗣💬 "C'est le football kleenex, la civilisation du zapping et du scroll. Il n'y a plus aucune valeur. Reims ne lui suffit pas, il n'a qu'un but : changer de club"@ccessieux06 regrette l'attitude de Will Still avec Reims alors que des rumeurs l'envoient en Angleterre.

Dans son émission, le journaliste n'a pas mâché ses mots, visant très clairement l'attitude de Will Still, mais pas que. « Dans l’absolu ce serait bien de pouvoir compter sur des entraîneurs qui sont les garants du projet d’un club. Mais voir Will Still s’intéresser à d’autres clubs alors que tout semble aller pour le mieux, c’est un peu désespérant. C’est vrai aussi qu’on peut te virer après une défaite. Mais aujourd’hui, on est dans le football kleenex, l’amour du maillot ne compte plus pour grand-chose, c’est la civilisation du zapping, on passe en une seconde à autre chose. Tu es dans un club un jour, tu es dans un autre club le lendemain. Aujourd’hui, Still il est de la génération des joueurs qu’il entraîne et comme eux il n’a qu’un but, c’est de changer très vite de club pour gagner un peu plus d’argent, et être dans un club plus brillant. Reims ne lui suffit pas », fulmine Christophe Cessieux.