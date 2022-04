Un pénalty sur deux, Strasbourg double Nice

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

A la Meinau, Strasbourg bat Nice 1-0

But pour Strasbourg : Ajorque (67e sp)

Dans un match qui sentait bon le haut du tableau, Strasbourg a pris le meilleur sur Lens sur le score de 1-0. Une victoire rendue possible par le pénalty marqué par Ajorque à la 67e, alors que Gameiro a lui manqué le sien quelques minutes plus tard. Suffisant toutefois pour que les Alsaciens prennent place en 4e position en Ligue 1, devant Nice à la différence de buts et à seulement deux points de l’OM qui joue ce dimanche après-midi à Saint-Etienne.