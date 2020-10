TV : Une incroyable révolution en L1 à cause de Mediapro ?

Dans : Ligue 1.

Mediapro ne semblant pas en mesure de payer les échéances prévues dans son contrat avec la LFP, la Ligue 1 pourrait connaître très rapidement une révolution à la télévision.

Plus les jours passent et plus la situation de Mediapro semble intenable en France. Même si Téléfoot continue normalement à diffuser ses émissions avec la collaboration des clubs de Ligue 1, la colère gronde au sein des dirigeants du football français déterminés à ne pas laisser le groupe sino-espagnol imposer le tempo des paiements. Faute du respect des échéances aux dates prévues, la Ligue de Football Professionnel et Vincent Labrune peuvent déclencher une procédure de rupture de contrat dans les 30 jours qui suivent ce défaut de paiement. Mais de l’avis de spécialistes, avant de lancer un nouvel d’appel d’offre et faire un choix, la saison 2020-2021 sera terminée. Autrement dit, la LFP devra trouver une solution pour remplacer Téléfoot comme diffuseur de 80% des matchs de Ligue 1.

Pour cela, RMC affirme que la Ligue de Football Professionnel a une seule solution, à savoir vendre chaque journée de championnat de Ligue 1 et de Ligue 2 au fur et à mesure de la saison en attendant de pouvoir revenir à un fonctionnement plus classique à partir de la saison prochaine. Autrement dit, Canal+ pourrait acheter la 20e journée, BeInSports la 21e, Amazon la 22e, RMC la 23e... Et si les gros clubs pouvaient éventuellement envisager de vendre leurs matchs, comme cela se passe l'été lors des rencontres de préparation, la loi leur interdit de procéder ainsi avec le Championnat. Autrement dit, les mois qui arrivent seront tendus en Ligue 1, et après une saison 2019-2020 qui restera dans l'histoire pour sa fin précoce, celle 2020-2021 pourrait devenir légendaire pour sa diffusion télé.