TV : Téléfoot revient en 2021, la surprise du réveillon !

Dans : Ligue 1.

La chaîne Téléfoot a informé ses abonnés qu'elle allait être active au moins jusqu'à la 19e journée de Ligue 1. Visiblement la reprise des droits TV n'est pas pour demain.

Lancée au coeur de l’été 2020, la chaîne Téléfoot aura au moins le droit de connaître l’hiver 2021, puisque c’est désormais une certitude c’est bien la chaîne du groupe Mediapro qui diffusera les deux premières journées du championnat de Ligue 1 en janvier. Alors que la LFP a trouvé un accord à l’amiable avec Jaume Roures afin de récupérer les droits TV, l’actuel diffuseur a été informé qu’il aurait encore en charge au moins la 18e journée de L1, programmée le mercredi 6 janvier, et la 19e journée prévue le samedi 9 janvier. Dans un mail envoyé à ses abonnés, les dirigeants de Téléfoot ont fait savoir que ces deux prochaines soirées seraient donc sur sa chaîne…et nulle part ailleurs.

« Le Service Téléfoot la chaîne foot continuera à diffuser le Championnat de France de football de Ligue 1 et de Ligue 2 a minima jusqu’à la 19ème Journée, c’est-à-dire jusqu’au 10 janvier 2021 inclus. Vous pouvez ainsi continuer à profiter de votre abonnement dans les mêmes conditions que lors de votre souscription. Nous reviendrons prochainement vers vous pour vous tenir informé de la poursuite éventuelle du service Téléfoot au-delà de cette date ainsi que des modalités de résiliation et de remboursement qui seront applicables pour la période courant entre la fin du service Téléfoot et la date de fin de votre abonnement », a indiqué le groupe Mediapro, au intrépides qui se sont abonnés à sa chaîne. Pour la suite, la Ligue de Football Professionnel doit encore trouver un diffuseur qui acceptera de payer pour les droits TV, et à priori il n’y a clairement pas le feu au lac…ou d’offre suffisante de la part de Canal+, seul candidat réellement capable d’aligner plusieurs centaines de millions d’euros pour s’offrir la Ligue 1.