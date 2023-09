TV ‍: Brest - OL, sur quelle chaîne regardez le match en direct (TV-Streaming)

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

L'OL se déplace ce samedi 23 septembre à Brest et ce match restera dans l'histoire de Lyon puisqu'il est le premier avec Fabio Grosso sur son banc. L'entraîneur italien veut débuter par une victoire, et les supporters de l'OL ne manqueront pas ce rendez-vous.

Quelle heure pour Brest - OL ?

Incapable de gagner le moindre match depuis le début de la saison, l’OL a changé d’entraîneur ces derniers jours. Suite à l’éviction de Laurent Blanc, c’est Fabio Grosso qui a récupéré le flambeau. Après une semaine de travail auprès de son groupe, l’Italien espère que son équipe se comportera bien face à Brest. Une rencontre qui se jouera au Stade Francis Le Blé ce samedi 23 septembre à 21 heures. L’arbitre sera Thomas Léonard.

Sur quelle chaîne voir Brest - OL ?

Habitué des matchs du dimanche soir depuis le début de la saison, Lyon ne sera pas à l’affiche lors de cette 6e journée de Ligue 1. Il faut dire que le Classique entre le PSG et l’OM sera là pour clôturer le week-end en beauté. Avant cela, Lyon jouera donc à Brest devant les caméras de Canal+ Sport 360.

Les compos probables de Brest - OL :

Auteur d’un énorme début de saison, avec une deuxième place et 10 points au compteur grâce notamment à trois victoires, Brest ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Devant son public, le club breton rêve d’enchaîner en battant Lyon. Pour cela, Eric Roy devra composer sans Pereira Lage.

𝗝-𝟭 𝗮𝘃𝗮𝗻𝘁 𝗕𝗿𝗲𝘀𝘁/𝗟𝘆𝗼𝗻 ! 👊



2⃣0⃣ joueurs sont convoqués par Éric Roy pour affronter l'@OL à l'occasion de ce nouveau rendez-vous dans la 𝗖𝗶𝘁𝗲́ 𝗱𝘂 𝗣𝗼𝗻𝗮𝗻𝘁 ! 🔴⚪#SB29OL pic.twitter.com/VSuUjAqYGk — Stade Brestois 29 (@SB29) September 22, 2023

La compo probable de Brest : Bizot - Lala, Chardonnet, Brassier, Locko - Lees Melou, Magnetti - Del Castillo, Camara, Le Douaron - Satriano.

Toujours englué dans la zone rouge avec deux petits points, l’OL va aller en Bretagne pour tenter de remporter son premier match de la saison. Histoire de relancer la machine et de sortir tout un club de la crise, Fabio Grosso va devoir trouver des solutions, sans Lovren, toujours blessé. Sarr, El Arouch et Henrique ne sont pas non plus du voyage.



🚨 Notre coach Fabio Grosso a retenu un groupe de 2⃣2⃣ joueurs pour le déplacement à Brest ce samedi à 21h. 👊🔴🔵 #SB29OL pic.twitter.com/Zi9nnZXrnJ — Olympique Lyonnais (@OL) September 22, 2023

La compo probable de l’OL : Lopes - Kumbedi, Mata, Diomandé, Tagliafico - Caqueret, Akouokou, Tolisso - Cherki, Lacazette, Nuamah