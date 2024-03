L1 ‍: Le derby pour Lorient, Rennes tombe de haut

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

24e journée de Ligue 1

Roazhon Park

Lorient bat Rennes : 2 buts à 1

But pour Rennes : Amine Gouiri (90e+4)

Buts pour Lorient : Mohamed Bamba (59e) et Elie Kroupi Jr (90e)

Ce dimanche en Ligue 1, un joli derby breton avait lieu entre le Stade Rennais et Lorient. Un match toujours particulier pour les deux formations.

Le Stade Rennais, dans une forme étincelante en Ligue 1 ces dernières semaines, recevait Lorient, mal en point, avec beaucoup de confiance ce dimanche. L'objectif était de se rapprocher des places qualificatives pour la coupe d'Europe. Mais un derby reste un derby et malgré le classement compliqué des Merlus, ces derniers n'ont pas refusé le jeu. Loin de là même. Alors que le match peinait à se débloquer, Lorient a puni à l'heure de jeu les Rennais sur un but de Mohamed Bamba, bien aidé par un Steve Mandanda peu inspiré. La profondeur de banc des hommes de Julien Stéphan a ensuite tenté de faire la différence, mais sans succès. En toute fin de rencontre, Lorient punira Rennes en faisant le break sur un but d'Elie Kroupi Jr. Amine Gouiri réduire l'écart peu après mais trop tard pour des Rennais qui sont passés à côté ce dimanche.

Et le deuxième but pour Lorient ! Par Junior Kroupi ! ⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️#SRFCFCL | 0-2 | 89'



Retrouvez le but sur @FreeLigue1 : https://t.co/FqKjNf7EGq pic.twitter.com/Sa45rS0VRF — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) March 3, 2024

Au classement, Lorient fait une super opération et se retrouve 13e avec 25 points. Montpellier est désormais le nouveau barragiste de Ligue 1. Le Stade Rennais est lui 8e et va devoir vite rebondir pour effacer ce revers gênant à domicile.