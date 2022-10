TV : Strasbourg - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Après trois défaites consécutives en Ligue 1, et une mercredi à Francfort, l'OM doit impérativement s'imposer à la Meinau.

Quelle heure pour Strasbourg - OM ?

Redescendu à la cinquième place du classement de la Ligue 1 après une mauvaise série de trois défaites de suite, le club phocéen veut tenter de reprendre sa marche en avant contre Strasbourg lors de la 13e journée. Une rencontre qui se jouera ce samedi 29 octobre à 21 heures au Stade de la Meinau. L’arbitre de ce match sera Ruddy Buquet.

Nos Olympiens mettent les bouchées doubles afin d’être prêts pour #RCSAOM 🎯 pic.twitter.com/wxNKsZNLSm — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 28, 2022

Sur quelle chaîne suivre Strasbourg - OM ?

Comme cette semaine en Ligue des Champions lors de sa défaite contre Francfort, l’OM sera à l’affiche sur l’antenne de Canal Plus, vu que ce math sera diffusé sur Canal+ Sport 360.

Les compos probables de Strasbourg - OM :

Sorti de la zone rouge à la faveur de son match nul contre Toulouse le week-end dernier, le Racing va chercher à créer l'exploit contre Marseille pour se donner de l’air sur ses concurrents pour le maintien. Sauf que pour arriver à ses fins, Julien Stéphan sera privé de Djiku.

🚨 #RCSAOM I 𝐍𝐨𝐬 𝟐𝟎 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐬𝐛𝐨𝐮𝐫𝐠𝐞𝐨𝐢𝐬 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐥'𝐎𝐌 !



🔙 Ludovic Ajorque

❌ @alex_djiku — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) October 28, 2022

La compo probable de Strasbourg : Sels - Perrin, Nyamsi, Le Marchand - Dagba, Thomasson, Prcic, Bellegarde, Delaine - Diallo, Gameiro.



Après quatre défaites en cinq matchs, l’OM se doit de rebondir pour ne pas gâcher sa première partie de saison. Pour cela, les hommes d’Igor Tudor n’auront pas d’autre choix que de l’emporter à Strasbourg. Une mission que le coach marseillais devra remplir sans Bailly, Gueye ou Gigot.

👥 𝙇𝙚 𝙜𝙧𝙤𝙪𝙥𝙚 𝙤𝙡𝙮𝙢𝙥𝙞𝙚𝙣 convoqué par le coach 𝗜𝗴𝗼𝗿 𝗧𝘂𝗱𝗼𝗿 pour la rencontre de ce soir contre Strasbourg à la Meinau ! #RCSAOM 👀 pic.twitter.com/EQywM2Zp48 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 29, 2022

La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Mbemba, Balerdi, Kolasinac - Kaboré, Guendouzi, Veretout, Clauss - Under, Dieng, Payet.



La décla d’Igor Tudor (entraîneur de l'OM)

« Si on regarde nos derniers matchs, on a fait de beaux matchs, c'est positif même si on n'a pas pris les points. Je vais même vous dire : les deux derniers matchs m'ont plus plu que ce qu'on a fait sur les derniers mois. Les joueurs sont conscients qu'on a besoin de points. On a dépensé beaucoup d'énergie mentale et physique dans le match à Francfort ».