TV ‍: Strasbourg - OL, sur quelle chaîne et à quelle heure ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Dans la foulée d’une préparation estivale bien compliquée, l’Olympique Lyonnais va tenter de débuter sa saison de la meilleure manière possible sur la pelouse de Strasbourg, un nouveau riche de la L1.

Quelle heure pour Strasbourg – OL ?

Pas de très grosse affiche pour ce retour de la Ligue 1, mais ce match entre Strasbourg et Lyon vaudra clairement le détour. Choisi par la LFP pour lancer les affiches de l’exercice 2023-2024, cette rencontre se disputera ce dimanche 13 août à 20h45 au Stade de la Meinau. Elle sera arbitrée par Jérôme Brisard.

Sur quelle chaîne suivre Strasbourg – OL ?

Comme chaque grand match du dimanche soir depuis plusieurs saisons, ce choc entre Strasbourg et Lyon se jouera devant les caméras d’Amazon Prime Vidéo. Sur le Pass Ligue 1, Smaïl Bouabdellah et Benoît Cheyrou seront au micro pour commenter. David Aiello sera en bord terrain, alors que la présentation sera effectuée par Thibault Le Rol et Cris, l’ancien défenseur lyonnais.

Strasbourg – OL ce dimanche à 20h45 sur Prime Video pour la reprise de la L1.

Commentaires : @SmaBouabdellah

et Benoit Cheyrou

Bord terrain : @Aiello_David

Présentation : @ThibaultLeRol, avec Cris pic.twitter.com/fMJ8EXeDu3 — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) August 10, 2023

Les compos probables de Strasbourg – OL :

Ces derniers mois, Strasbourg a clairement changé de braquet. Racheté par le même propriétaire que Chelsea, le club alsacien s’est offert le luxe de débourser plus de 50 millions d’euros sur le marché des transferts pour renforcer son équipe. Autant dire que Patrick Vieira, le nouveau coach du Racing, aura de grandes ambitions pour cette saison. Ce qui signifie donc que le RCSA va aborder ce premier joli rendez-vous contre Lyon avec une certaine ambition, celle de conquérir son public toujours bouillant.

La compo probable de Strasbourg : Sels - Guilbert, Doukoure, Nyamsi, Sylla, Delaine - Deminguet, Bellegarde, Prcic - Diallo, Emegha.

Auteur d’une pré-saison catastrophique, avec quatre défaites en cinq matchs amicaux, l’OL aborde ce premier déplacement à Strasbourg avec très peu de confiance. Bloqué par la DNCG au mercato, Lyon s’est un peu renforcé cet été au mercato. Mais cela devrait être juste pour jouer le podium en fin de saison. En attendant que l’orage passe, Laurent Blanc va tenter de bien lancer la saison de Lyon, sans Lopes, blessé.

La compo probable de l’OL : Riou - Mata, Caleta Car, Diomandé, Tagliafico - Caqueret, Lepenant, Tolisso - Cherki - Barcola, Lacazette.