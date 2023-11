TV ‍: PSG - Monaco, sur quelle chaîne et à quelle heure ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Nouveau leader de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain va tenter de mettre une grosse pression sur ses principaux concurrents pour le titre en faisant un bon résultat contre Monaco, le troisième.

Quelle heure pour PSG – Monaco ?

La trêve internationale du mois de novembre est terminée, place à la reprise de la Ligue 1. Et quoi de mieux qu’un choc entre Paris et Monaco pour repartir de plus belle ? En effet, ce premier match de la 13e journée de L1 opposera le PSG à l’ASM ce vendredi 24 novembre à 21 heures au Parc des Princes. L’arbitre de ce match sera Benoît Bastien.

Sur quelle chaîne suivre PSG – Monaco ?

Comme chaque premier match de journée en L1, ce Paris - Monaco sera diffusé sur l’antenne d’Amazon Prime Vidéo. Les commentaires seront assurés par Julien Brun et Benoit Cheyrou, David Aiello sera en bord terrain, alors que la présentation sera effectuée par Thibault Le Rol, Jérôme Alonzo et Rai.

Les compos probables de PSG – Monaco :

Quelques jours à peine après les derniers matchs internationaux de l’année 2023, le club de la capitale française doit déjà remettre le couvert avec ses principaux joueurs. Et sachant que le PSG jouera un match plus qu’important face à Newcastle en Ligue des Champions mardi prochain, Luis Enrique pourrait être tenté de faire tourner son effectif face à Monaco. Mais cela n’en prend pas vraiment le chemin. Il faut dire que le PSG doit faire un bon résultat contre l’ASM, classée trois longueurs derrière au classement, pour conserver sa place de leader à l’issue de cette 13e journée. Autant dire que Paris alignera une équipe compétitive contre Monaco, avec notamment l’ancien Monégasque Mbappé. À noter que Marquinhos est absent, comme Zaire Emery, Kimpembe ou Mendes, tous blessés.

La compo probable du PSG : Donnarumma – Hakimi, Mukiele, Skriniar, Hernandez – Ruiz, Kang-In Lee, Ugarte – Dembélé, Kolo Muani, Mbappé.

Auteur d’un bon début de saison, avec une troisième place à l’affût derrière le PSG et Nice, Monaco est bien parti pour lutter dans la course au titre. Mais si l’ASM veut repartir de l’avant après une passage un peu plus compliqué, avec un nul face au Havre juste avant la trêve et une défaite à Lille fin octobre, le groupe d’Adi Hütter va devoir faire un petit exploit au Parc des Princes. Pour cela, le coach autrichien alignera son onze type, sans Fofana (suspendu) ni Boadu (blessé).

La compo probable de Monaco : Kohn - Singo, Maripan, Magassa - Diatta, Zakaria, Minamino, Jakobs - Akliouche, Ben Yedder, Golovin.