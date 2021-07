TV : Pierre Ménès prévient tout le monde pour Amazon

Dans : Ligue 1.

Il y a quelques jours, Amazon a dévoilé son offre complète pour visionner la Ligue 1 et la Ligue 2 la saison prochaine.

Le prix total de l’abonnement sera de 19 euros (6 euros pour Prime, 13 euros pour Prime Video Ligue 1) pour les consommateurs. Un prix qui divise dans la mesure où certains soulignent qu’il est inférieur à celui de Mediapro et comporte des avantages non négligeables comme l'accès à la plateforme de série et de films d’Amazon ou encore les livraisons gratuites sur le site de e-commerce du géant américain. D’autres estiment en revanche que le prix est trop onéreux. De son côté, Amazon a dévoilé que la chaîne Prime Video Ligue 1 sera rentable à partir d’1,1 millions d’abonnés. Ce dont doute très fortement Pierre Ménès, lequel a transmis ses inquiétudes à ce sujet sur son compte Twitter.

« Rentable à 1,1 millions d’abonnés ? J’aimerai bien qu’on m’explique comment a 13€ sans compter les frais de Prod et les salaires. Combien de gens vont prendre l’abo foot en étant déjà abonné à Amazon ? Dire que c’est rentable à 1,1m d’abonnés c’est de la flûte. tu penses qu’ils vont faire 110 millions de recette pub? Et encore ils n’ont pas payé une Prod un salaire. Allons… Je ne dis pas qu’ils vont se planter pour le foot français je ne le souhaite pas. Je dis juste qu’ils n’équilibreront rien du tout avec 1,1 d’abonnés. Suffit de savoir compter et il me semble que je sais de quoi je parle » a publié Pierre Ménès, à qui il a ensuite été demandé de comparer l’échec de Téléfoot et l’offre d’Amazon. « Ils ont les reins beaucoup plus solides. Mais au-delà d’Amazon c’est au foot français que je pense et je suis très inquiet ». L’inquiétude est d’autant plus légitime que Canal + et BeInSports se font la guerre, chacun refusant de payer et de diffuser les matchs du lot 3 (deux matchs par journée pour 330 ME par an).