TV : Pierre Ménès détruit Mediapro et dévoile le juste prix de la L1

Dans : Ligue 1.

La situation est plus tendue que jamais au sein du football français en raison du conflit entre la Ligue de Football Professionnel et Mediapro.

La semaine dernière, le groupe sino-espagnol a fait savoir par l’intermédiaire de son président Jaume Roures qu’il ne paierait pas la deuxième traite des droits télévisuels pour la saison 2020-2021, et qu’il exigeait une renégociation du contrat. Un coup dur pour la LFP, dont le président Vincent Labrune est inflexible, et refuse de revoir à la baisse le montant de ce contrat ou d’accorder un délai de paiement à Mediapro. Plus que jamais, la bulle financière est sur le point d’exploser, et c’est tout le football français qui en paierait les conséquences. Pour éviter ce désastre, un nouvel appel d’offres et le retour des historiques Canal + et BeinSports peut être une solution. Mais quoi qu’il en soit, les clubs perdront de l’argent selon Pierre Ménès. Car pour le journaliste de la chaîne cryptée, il est évident que Mediapro a surpayé la Ligue 1 en versant près d’un milliard d’euro pour un championnat qui en vaut à peine 700 ME...

« C’est difficile pour moi de parler publiquement de Mediapro. Je dirais d’abord que tout ce qui se passe en ce moment était prévisible, même si c’est tôt. Je ne pensais pas que Mediapro oserait demander un délai de paiement dès le deuxième versement, et demanderait une renégociation du contrat. Selon moi, l’argument de Roures comme quoi le Covid est un problème, il ne tient pas. Avant, il y avait 60.000 personnes au Vélodrome, 45.000 au Parc des Princes, maintenant il n’y en a plus du tout. Donc ça fait déjà au moins 105.000 personnes qui veulent voir les matchs et la télé devrait en profiter et compenser ce manque de stade. On n’a pas le chiffre exact du nombre d’abonnés mais selon les estimations, il est en-dessous de 300.000. Quand tu sais qu’il faut 1,3 million d’abonnés à cette chaine cette année avec la Ligue des Champions pour rentrer dans ses sous, on voit venir le désastre financier. Qui sont les responsables ? Ce sont déjà les gens de Mediapro qui ont proposé des sommes inconséquentes et irréalistes. Les responsables, ce sont aussi les anciens dirigeants de la LFP qui ont été au pognon sans réfléchir en humiliant le diffuseur historique, c’est-à-dire Canal Plus. Vincent Labrune devait certainement s’attendre à un début de mandat plus tranquille qu’avec ce bâton merdeux qui lui est tombé dessus (…) Qu’est-ce que ça va devenir ? Je n’en sais rien. Combien de temps ça va durer ? Je n’en sais rien. Que va faire Canal ? Je n’en sais rien… La vraie conclusion de ça, la vraie finalité, c’est que la Ligue 1 ne vaut pas un milliard d’euros. La Ligue 1, ça vaut entre 700 et 800 ME maximum, à savoir ce que donnaient Canal et BeInSports avant que Mediapro ne fasse exploser la bulle » a commenté le journaliste dans son émission digitale Pierrot Face Cam. Reste maintenant à voir comment ce dossier bouillant évoluera dans les semaines à venir…