TV ‍: OM - OL, sur quelle chaîne et à quelle heure voir l’Olympico ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Malgré la situation compliquée des deux Olympiques en championnat, et notamment de l’OL, bon dernier de la L1, l’Olympico entre Marseille et Lyon est toujours un moment à part dans une saison. Et notamment pour ce premier rendez-vous au Vélodrome.

Quelle heure pour OM – OL ?

Souvent considéré comme un choc de haut de tableau entre deux formations qui doivent logiquement se disputer une place sur le podium du championnat de France, l’Olympico a une toute autre saveur cette saison. Il faut dire que Lyon est dernier de la L1, alors que Marseille est huitième. Mais qu’importe un Olympico reste un Olympico, et ce match reste attendu. Il se disputera ce dimanche 29 octobre à 20h45 dans un Stade Vélodrome à guichets fermés. L’arbitre sera François Letexier.

Sur quelle chaîne suivre OM – OL ?

Comme toutes les affiches de Ligue 1 cette saison, ce duel entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais sera diffusé sur l’antenne d’Amazon Prime Vidéo.

Les compos probables de OM – OL :

Jeudi, l’OM a retrouvé le sourire en gagnant son premier match d’Europa League de la saison face à l’AEK à domicile. Désormais, c’est en championnat que Marseille doit relancer la machine, notamment après sa défaite à Nice la semaine passée (0-1). Retombé au milieu du classement, à désormais six points du podium bouclé par le PSG, l’OM doit battre son ennemi lyonnais pour retrouver une place plus en adéquation avec ses ambitions. Pour ce match, Gennaro Gattuso va retrouver un groupe au complet, sans Balerdi, suspendu.

La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Clauss, Mbemba, Gigot, Lodi - Rongier, Veretout - Ndiaye, Harit, Sarr - Vitinha.

Bon dernier de la Ligue 1 avec seulement trois points au compteur après neuf journées, l’OL n’a toujours pas gagné le moindre match cette saison. Après avoir perdu le derby de la peur face à Clermont au Groupama Stadium dimanche dernier (1-2), Lyon va donc se déplacer au Vélodrome avec une grosse pression. Surtout que l’équipe de Fabio Grosso est en pleine crise interne… Autant dire que l’OL devra faire un vrai exploit pour ramener des points du Sud de la France.

La compo probable de l’OL : Lopes - Mata, Lovren, Obrien, Tagliafico - Caqueret, Diawara, Tolisso - Nuamah, Lacazette, Jefinho.