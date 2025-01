TV ‍: OM - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne voir l’Olympico ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Toujours considéré comme l’un des matchs les plus attendus de la saison en Ligue 1, l’Olympico retour entre Marseille et Lyon se disputera dimanche soir entre deux clubs en difficulté en ce moment.

Quelle heure pour OM - OL ?

Ce week-end, c’est l’Olympico entre Marseille et Lyon ! Quatre mois après un match aller fou au Groupama Stadium, quand l’OM avait renversé l’OL au bout du temps additionnel pour l’emporter 3-2, le choc entre les deux meilleurs ennemis du championnat de France revient pour le bonheur des suiveurs de la L1. Cette rencontre se disputera ce dimanche 2 février à 20h45 au Stade Vélodrome. L’arbitre sera Jérôme Brisard.

Sur quelle chaîne suivre OM - OL ?

Comme tous les grands matchs de la saison en Ligue 1, cet Olympico entre l’OM et l’OL sera bien entendu diffusé sur l’antenne de DAZN.

Les compos probables de OM - OL :

Dans le dur depuis son élimination de la Coupe de France contre Lille à la mi-janvier, Marseille reste sur deux matchs sans victoire en L1, avec un nul contre Strasbourg (1-1) et une défaite logique à Nice la semaine passée (0-2). Autant dire que les Phocéens ont clairement besoin de remettre la marche avant pour ne pas perdre toute son avance dans la course au podium. Désormais coursé par Monaco et Nice, l’OM se doit de faire un résultat contre Lyon devant son public pour relancer une bonne dynamique. Lors de ce match, Roberto De Zerbi fera sans ses blessés de longue date, comme Harit ou Moumbagna.

La compo probable de l’OM : Rulli - Murillo, Balerdi, Kondogbia - Luis Henrique, Rongier, Hojbjerg, Merlin - Greenwood, Maupay, Rabiot.

Plongé dans une petite crise avec le départ de Pierre Sage, l’OL s’est rassuré jeudi en se qualifiant pour la phase finale de l’Europa League. Mais en championnat, la donne est différente, avec trois matchs sans victoire. Et c’est donc avec son nouveau coach Paulo Fonseca aux manettes que Lyon va se déplacer à Marseille dimanche pour tenter de faire un bon résultat et repartir de l’avant dans la course au Top 5. Pour ce match, Fonseca sera privé de Fofana.

La compo probable de l’OL : Perri - Kumbedi, Mata, Niakhate, Tagliafico - Veretout, Matic, Tolisso - Cherki, Lacazette, Nuamah.