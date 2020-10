TV : Mediapro fait trembler les salariés de Téléfoot

Dans : Ligue 1.

La chaîne Téléfoot continue de diffuser la Ligue 1 et la Ligue 2 comme si de rien n'était. Mais la situation de Mediapro commence à inquiéter le personnel de la chaîne sportive.

Lancée à la dernière minute, et après une première journée de Ligue 1 très compliquée en raison de soucis techniques, la chaine Téléfoot a trouvé son rythme de croisière. Mais bien vite l’ambiance est passée de « La Croisière s’amuse » au « Titanic », Mediapro ne payant plus ce qu’il devait régler à la Ligue de Football Professionnel. Pour les abonnés, il n’y a rien à dire, l’équipe de Téléfoot fait le boulot, et rien ne transpire du stress qui doit gagner la rédaction. Dans les colonnes de 20 Minutes, un salarié évoque le passage de Jaume Roures mercredi dans les locaux de la chaîne. Après sa conférence de presse, le patron de Mediapro est venu parler au personnel de Téléfoot. Et s’il s’est voulu rassurant, il n’est pas certain que cela soit une réussite.

« Je ne sais pas si c’est la barrière de la langue, mais Roures n’a pas du tout été convaincant. Il a ajouté de la confusion là où il n’y en avait pas. Il n’y a pas encore de panique, mais on se demande tous ce qu’on va devenir à moyen terme. C’est l’incertitude. Pour l’instant, tout le monde est mobilisé, mais peut-être que dans quelques semaines, les gens joueront leur carte perso (...) Lors de la réunion, il lui a été demandé si on était sûr de faire les quatre ans. Il a fait une réponse de trente secondes et je ne sais toujours pas si c’est oui ou non », confie un salarié de Téléfoot, précisant toutefois que le dirigeant espagnol de Mediapro avait indiqué que le personnel de la chaîne ne sera pas « laissé sur le carreau » si la LFP décidait de stopper la diffusion en raison de l'invraisemblable contentieux avec le propriétaire des droits TV.