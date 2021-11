PSG-Nice, Canal+ veut humilier la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Le match entre le Paris Saint-Germain et l'OGC Nice, les deux premiers du classement actuel de Ligue 1, sera diffusé sur Canal+ Décalé. La chaîne montre que la L1 n'est plus qu'un programme de second choix.

Même si on ne connaît pas le classement de la Ligue 1 à l’entame de la 16e journée de Championnat, programmé en milieu de semaine le 1er décembre, il est évident que le match entre le Paris Saint-Germain et l’OGC Nice, prévu à 21 heures au Parc des Princes, sera un des sommets de notre Championnat. Pour l’instant, le PSG devance l’équipe de Christophe Galtier de 8 points, et il peut se passer bien des choses d’ici cette 16e journée de Ligue 1, mais il est certain que l’affiche est la plus alléchante des dix au menu de cette soirée. Si Amazon Prime Vidéo a choisi le match Nantes-OM en premier choix, de son côté Canal+ a retenu Rennes-Lille pour passer sur Canal+ Sport, tandis que le fameux PSG-Nice sera diffusé sur Canal+ Décalé. Bien évidemment, les abonnés à Canal+ ont presque tous accès à Canal+ décalé, et le préjudice n’est pas énorme. Mais c’est une évidence, en mettant ce très attendu match de Ligue 1 sur une chaîne pas premium du tout, Maxime Saada et les dirigeants de la chaîne cryptée veulent démontrer aux dirigeants des clubs et de la LFP que le Championnat de France n’est plus un programme majeur.

PSG-Nice, un match de troisième choix pour Canal+

Tout cela confirme que Canal+ ne digère toujours pas que Vincent Labrune et les clubs aient préféré Amazon au printemps dernier pour l'acquisition de 80% des droits TV de la Ligue 1 et que le groupe Bolloré est toujours prêt à définitivement tourner le dos au Championnat de France, préférant miser sur la Ligue des champions qui de son côté a droit aux honneurs de Canal+ Premium, comme ce sera le cas ce mercredi soir pour Leipzig-PSG. Comme l'a confié un dirigeant de C+, le fait d'avoir la Ligue des champions dans son catalogue permet à la chaîne de prendre la L1 de haut, et de ne plus réellement en faire un programme vedette sur son antenne, une situation qui devrait durer.