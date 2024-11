TV ‍: Le prix de la Ligue 1 s'effondre, les conséquences sont terribles

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Après un feuilleton interminable, la LFP a vendu ses droits TV à DAZN et à BeInSports l’été dernier pour 500 millions d’euros. Un montant loin d’être satisfaisant pour les clubs professionnels… mais pas uniquement.

Ces vingt dernières années, les droits TV payés par les diffuseurs pour la Ligue 1 n’ont cessé de baisser. L’été dernier, un nouveau seuil a été franchi puisque DAZN et BeInSports paieront moins de 500 millions d’euros par an pour la diffusion du championnat de France. Un chiffre à la baisse qui a logiquement des conséquences sur la trésorerie des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, dont les présidents doivent revoir impérativement leur modèle économique pour ne pas être en difficulté. Mais la baisse des droits TV au fur et à mesure des décennies n’a pas uniquement des conséquences sur les clubs pros.

TV : Une économie de 100 ME par an, DAZN doit trancher https://t.co/nSw4ZSSDNQ — Foot01.com (@Foot01_com) November 6, 2024

Dans un papier consacré au foot amateur, Radio France explique que le chiffre en baisse constante des droits TV est également préjudiciable à tout un écosystème et pas seulement au football. Il est notamment rappelé qu’en 2000, la ministre communiste Marie-George Buffet a instauré une taxe de 5% directement prélevée sur le montant des droits télévisuels du football français et ensuite redistribuée au sport amateur dans son ensemble et pas uniquement au football.

La baisse des droits TV fait mal au sport amateur

« En 2020, 5 % des droits télévisés du football représentaient environ 75 millions d’euros. Aujourd’hui, d’après le gouvernement, ce montant est descendu à 60 millions. Mais, avec la diminution de moitié des droits télévisés, la taxe "Buffet" est estimée actuellement à 40 millions d’euros, ce qui entraîne d’énormes pertes » soulève Radio France, qui insiste donc sur le fait que la baisse des droits TV a d’énormes conséquences pour la Ligue 1 mais bien au-delà. D’où l’importance de mieux valoriser notre championnat pour la LFP et son président Vincent Labrune dans les années à venir afin de retrouver un niveau de droits télévisuels plus acceptables. Il faudra néanmoins se montrer patient car les contrats avec BeInSports et DAZN couvrent la période 2025-2029 même si d’ici là, de nombreux rebondissements sont possibles.