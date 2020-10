TV : Le nombre d’abonnés à Téléfoot dévoilé, c’est le choc

Dans : Ligue 1.

En grande difficulté financière, Mediapro fait passer un énorme frisson à tout le football français.

Le groupe sino-espagnol vient tout juste de débuter une période de quatre ans pendant lesquels il détient quasiment 90 % des droits TV de la Ligue 1, avec une addition de plus de 700 ME à payer chaque année. Si la crise sanitaire, les stades vides et les calendriers chamboulés ont forcément déteint sur la santé de l’entreprise, les débuts de la chaine Téléfoot seraient carrément catastrophiques. Au lancement de la nouvelle chaine, le chiffre de 1 million d’abonnés était espéré pour la fin l’année 2020, pour une vitesse de croisière évoquée à 3,5 millions d’abonnés afin d’être rentable. La mise en place de Téléfoot a certes été difficile techniquement, avec quelques bugs qui ont fait parler, mais qui sont inhérents au lancement d’une nouvelle chaine. Ensuite, les accords trouvés avec les FAI ont été très tardifs, ne permettant pas de faire de grandes campagnes de publicité autour de l’arrivée de Téléfoot.

Et surtout, aucun accord n’a été trouvé avec Canal pour distribuer la chaine sur ses réseaux, et notamment MyCanal ou Canal Satellite. Un gros manque à gagner pour d’éventuels abonnés, et le résultat est assez sidérant. Selon RTL, qui précise bien que ces chiffres viennent de ses informations et sont non confirmées du côté de Téléfoot, le nombre d’abonnés ne serait que de 278.000. Une véritable claque si cela devait se confirmer, et qui expliquerait aussi le fait que Mediapro soit en grande panique au moment de régler l’addition. Jaume Roures avait reconnu en début de semaine que le lancement de la chaine n’avait pas provoqué une vague d’abonnements aussi élevée qu’espérée, mais l’étendue des dégâts risque d’être dramatique si ce chiffre devait être confirmé.