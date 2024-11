TV ‍: DAZN prêt à tout plaquer, la Ligue 1 tremble

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Diffuseur principal de la Ligue 1 depuis le début de la saison, DAZN refuse toujours de communiquer ses audiences. Du côté des présidents de clubs, on craint que la chaîne n’atteigne pas ses objectifs.

Aux dernières estimations de L’Equipe, qui remontent maintenant à quelques semaines, DAZN a convaincu 500.000 fans de foot de s’abonner à sa chaîne, qui diffuse huit matchs de Ligue 1 sur neuf chaque semaine. Un total décevant, d’autant que les abonnements ont véritablement décollé à partir du moment où DAZN a accepté de réduire son tarif, initialement fixé à 30 euros par mois et revu à hauteur de 20 euros par mois avec engagement. La plateforme n’est donc pas du tout dans les clous et ses objectifs sont loin d’être atteints alors que la chaîne vise 1,5 millions d’abonnés.

« S’il n’y a pas d’abonnés à DAZN… »

Pour rappel, le contrat entre la LFP et DAZN court jusqu’en 2029 mais il existe une clause de sortie au bout de deux ans si l’objectif n’est pas atteint. Ce scénario a de quoi terrifier les présidents de Ligue 1, qui ne veulent pas retomber dans un nouveau feuilleton interminable des droits TV. Interrogé par RMC, Laurent Nicollin ne cache pas ses craintes. « Il faut évoquer tous les scénarios. S'il y a des abonnés, tant mieux. S'il n'y en a pas… il faudra réfléchir à revoir notre façon de montrer le football français chez les gens. Est-ce que la ligue devra créer sa propre chaîne? Ce sera des choses qu'il faudra discuter dans les mois à venir » a lancé le président de RMC, qui estime par ailleurs que la lutte contre l’IPTV sera cruciale pour la réussite de DAZN.

« Il faut que l'État combatte l'IPTV, et après on verra si beIN et DAZN sont plus regardées. C'est toujours le risque quand tu pars sur une chaîne privée d'être moins vu. En n'étant plus sur Canal+, t'as certainement moins de visibilité. Il y a des gens plus intelligents que moi qui réfléchissent mieux à ça et qui ont dû étudier la question en estimant que c'était bien pour le football français » a conclu Laurent Nicollin, soutien numéro un de Vincent Labrune lors des dernières élections de la LFP et qui attend maintenant de voir comment la situation évoluera pour DAZN qui rappelons-le, paie près de 400 millions d’euros par an pour la diffusion du championnat de France. Une somme en baisse par rapport aux années précédentes, mais indispensable à la survie des clubs de Ligue 1.