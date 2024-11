TV ‍: 1 million d'abonnés, DAZN annonce la couleur

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Guyot

Trois mois à peine après avoir acquis les droits de la Ligue 1 jusqu’en 2029, DAZN peine à convaincre le grand public de s’abonner. La plateforme est d’ailleurs très loin de son objectif mais vise un chiffre clé en fin de saison.

La fin du feuilleton a enfin pointé le bout de son nez début août. Après des négociations interminables avec des candidats potentiels, la Ligue de Football Professionnel a confié les droits quasi-exclusifs de la diffusion de la Ligue 1 jusqu’en 2029 à DAZN, qui possède la retransmission en direct de huit des neuf rencontres chaque week-end. Une excellente nouvelle pour la plateforme, qui ne cesse de se développer en Europe et qui espère attirer un grand nombre de personnes dans les prochains mois. DAZN s’était d’ailleurs fixé un objectif précis en tête, à savoir atteindre au moins un million d’abonnés d’ici la fin de l’exercice 2024/2025. Pour l’instant, ce n’est un secret pour personne, la mayonnaise ne prend pas et le diffuseur peine à faire grimper ses chiffres, et cela malgré une offre promotionnelle provisoire qui vise à baisser le prix de son abonnement.

DAZN encore loin de son objectif du début de saison

🚨 Si DAZN n’atteint pas les 1,5 M d’abonnés au 1er décembre 2025, la chaîne pourra arrêter son contrat. ❌⛔️



À moins que ce soit la LFP qui l’arrête de son propre gré.



Dans ce cas, la Ligue cherchera un nouveau diffuseur, ou lancera sa propre plateforme.



(@lequipe) pic.twitter.com/rJTUV49Ldu — BeFootball (@_BeFootball) November 1, 2024

Les chiffres du premier trimestre de la saison en cours ne sont pas rassurants pour DAZN, qui possède seulement environ 500.000 abonnés, loin de ses prévisions initiales, selon plusieurs sources spécialisées. Comme le rappelle l'Équipe, le 1er décembre 2025, DAZN pourra activer une clause de sortie pour stopper dès la fin de la saison prochaine la diffusion de la Ligue 1 plutôt que d’attendre la fin de son contrat avec la LFP prévue d’ici cinq ans. Plusieurs personnalités du monde du football comme Cyril Linette ont récemment exprimé leur inquiétude sur la Ligue 1, considérée comme étant en danger de mort. La crise des droits TV a mis les clubs de l’élite dans l’embarras cet été, eux qui n’ont pas pu anticiper le mercato et prévoir le budget sur la saison. En cas de départ de DAZN dans les prochains mois, il faudra alors repartir de zéro. Pour éviter cela, cette dernière espère toujours atteindre le million d’abonnés d’ici le mois de mai, mais la tâche s’annonce pour cela ardue. C'est en tout cas le nouvel objectif que la plate-forme britannique s'est fixée désormais.