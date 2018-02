TV : Comment Canal+ a involontairement arnaqué les clubs de L1

Dans : Ligue 1, OL, OM, PSG, ASSE.

Lors de l'été 2016, le ton était monté entre la Ligue de Football Professionnel et Canal+, la chaîne cryptée ayant pris l'initiative de diffuser sur Canal+ Sport les matches de Ligue 1 du vendredi soir et de samedi après-midi alors que le contrat prévoyait que ce soit sur Canal+ Premium. De plus, les dirigeants de la chaîne cryptée avaient exigé et obtenu que le match du dimanche soir débute à 21h et plus à 20h45 comme cela avait été pourtant été décidé. Après avoir fait les gros yeux, et menacé d'un procès Canal+, la LFP, en prenant l'avis des clubs, avait décidé de céder aux exigences de la chaîne du groupe Bolloré, laquelle en contrepartie devait payer 8 euros par abonné supplémentaire à la Ligue, et cela en prenant pour point de départ la fin août 2016.

L'affaire semblait entendue...sauf que le bilan de Canal+ laisse apparaître une baisse du nombre des abonnés en 2017. Si la chaîne a bien pris 499.000 nouveaux abonnés, elle en a perdu 803.000 dans le même temps. Autrement dit, le chèque que touchera la Ligue de Football Professionnel de la part de Canal+ sera de...zéro euro. Une information que la LFP a confirmé à L'Equipe, tout en expliquant qu'elle espérait que les choses allaient s'améliorer. Sauf que de son côté, Canal+ diffuse désormais le match du samedi après-midi sur sa chaîne Premium, et donc souhaite que ces 8 euros supplémentaires soient revus à la baisse par la LFP. Pourquoi pas....