TV : Canal + vs LFP, le conflit réglé le 11 mars ?

Dans : Ligue 1.

Début février, un accord a été conclu entre la LFP et Canal + pour la diffusion de la fin de la saison 2020-2021 de Ligue 1.

La Ligue de Football Professionnel et la chaîne cryptée n’ont en revanche conclu aucun accord pour les trois ans à venir. Et pour l’heure, on ne sait pas encore si l’instance du football français remettra 100 % des droits télévisuels en jeu pour les trois ans à venir, ou si ce sont uniquement les lots laissés vacants par Mediapro qui constitueront le futur appel d’offres.

Selon les informations obtenues par L’Equipe, le tribunal de commerce de Paris dira le 11 mars prochain si la LFP a l’obligation de remettre tous les droits de la Ligue 1 en jeu comme le réclame ardemment Canal +. « La Ligue attend l'issue de ces procédures pour vendre les droits de la L1 pour les trois prochaines années, après avoir confié l'ensemble des matches à Canal+ jusqu'à la fin de la saison » précise le journaliste Etienne Moatti. Fin du conflit dans quelques jours, donc…