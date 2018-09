TV : Canal+ joue l'arrogance, malgré la perte de la L1 et de l'Europe

Dans : Ligue 1, Coupe d'Europe.

A l'heure où certains feraient un peu profil bas après la perte des droits de la Ligue des champions, qui est désormais passée sur RMC Sport, et de la Ligue 1 à partir de 2020, Maxime Saada, PDG de Canal Plus et de Dailymotion, a lui une confiance absolue dans la toute puissance de sa chaîne dans le football. Invité de France Inter, il n'a pas hésité à faire comprendre que le foot français ne pouvait pas s'en sortir sans la chaîne cryptée.

Un discours très incisif, et à la limite de l'arrogance, pour une chaîne qui a perdu des centaines de milliers d'abonnés ces dernières années. « Je ne sais pas si Canal peut se passer du foot, mais le foot ne peut pas se passer de Canal. On a vu TPS mourir, on a vu Orange perdre 600ME, on a vu BeinSports perdre 1,5 à 2 milliards, on a vu SFR qui a déjà changé de politique après la chute de son cours de bourse suite à ses acquisitions de droits (...) Si on discute pour la Ligue des champions ? Oui on discute. Ce n’est pas impossible que les chaînes de RMC soient distribuées par Canal, tout le monde se parle (...) Tout le monde est pragmatique, le groupe Canal va bien, il s’est réformé alors que tous les autres perdent de l’argent. Nous sommes en position de force. Quand on a perdu le foot anglais, on disait que c’était le plus beau championnat européen, et il a disparu de la circulation depuis qu’il est distribué chez SFR. Plus personne ne le regarde depuis deux ans (...) Il est possible qu’à horizon assez court on distribue les chaînes RMC, oui (...) Pour la Ligue 1, Mediapro a pris contact avec nous tout de suite, on s’est vu dès le mois de juin. C’est en quelque sorte un courtier et il a besoin de Canal+ pour distribuer ses chaînes. Il n’y a pas un acteur qui peut se passer de nous, et certainement pas eux dont le modèle économique est périlleux (...) On va étudier tous les modèles. Je ne sais pas s’ils nous revendront les droits une fortune, car à un moment donné quand on n’a pas le choix (...) Canal+ a perdu les droits de la Ligue 1 à partir de 2020, c’est vrai, mais je peux vous garantir qu’on diffusera de la Ligue 1 post 2020, j’en suis certain. Ils ont besoin de 4 millions d’abonnés pour être rentables, BeInSports a mis 6 ans pour les avoir.. », a rappelé Maxime Saada.